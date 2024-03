Usina Hidrelétrica São Salvador celebra 15 anos

Por Redação

Situada às margens do Rio Tocantins, no município de Paranã, o empreendimento representa um importante marco na matriz energética do estado de Tocantins no processo de crescimento econômico e social nas comunidades vizinhas.

Operada pela ENGIE Brasil Energia, a usina tem 243,2 MW de capacidade instalada, capazes de abastecer, em média, 330 mil habitantes. “A celebração desses 15 anos é motivo de muito orgulho para todos nós. Ao longo dessa jornada, contribuímos significativamente para o desenvolvimento econômico e sustentável da nossa região, por meio da implementação de projetos que promovem a geração de renda e a conservação ambiental”, comenta Hikaro Moura, Gerente da Usina Hidrelétrica.

Com práticas estruturadas para impactar positivamente as pessoas e o planeta, a usina desenvolve uma série de ações, entre elas, o estímulo à implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF), que auxilia produtores rurais a terem práticas mais sustentáveis na produção de hortaliças, frutas e espécies madeiráveis, tudo isto conservando o solo, a água e aumentando a biodiversidade; ações de estímulo a coleta seletiva de resíduos, através da promoção deconscientização de crianças e adolescentes sobre a importância da sustentabilidade; e apoio a criação e manutenção de um viveiro de mudas nativas do Cerrado, onde uma parte das mudas são doadas para comunidade e outra é plantada nos projetos de proteção e recuperação de nascentes desenvolvidos pela UHSA.

A companhia também contribui, por meio de recursos oriundos em leis de incentivo, com diversos projetos de apoio à comunidade, especialmente voltados ao esporte, educação e cuidado com o idoso. Exemplo disso, é a contribuição a Rede do Bem, iniciativa de formação esportiva, musical e socioeducativas para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social; o Projeto Aprender e Crescer, do Instituto Atenas, focado na prática de esporte e desenvolvimento de crianças e adolescentes; e a Casa Lar dos Idosos São Vicente de Paula, do município de Palmeirópolis, que foi construída com recursos direcionados pela Usina a partir de leis de incentivos.

Além disso, desde 2020, a região é beneficiada com o Programa Mulheres do Nosso Bairro – MNB, oferecido pela ENGIE Brasil Energia nas praças onde seus empreendimentos estão localizados, como a Usina Hidrelétrica São Salvador. Foi por meio dessa iniciativa que, Sandra Rosana Ribeiro dos Santos Rocha, enxergou possibilidade de expandir sua produção de hortaliças e frutas. “Sempre desejamos ter um manejo rentável na nossa propriedade e que também olhasse para o meio ambiente. Em 2019, com apoio da ENGIE instalamos o modelo SAF, mas ainda sofríamos com a busca de mudas fora do nosso território, o que demandava um valor de investimento maior”, relembra a produtora rural.

Contemplada por duas vezes no programa MNB, Sandra comenta como foi importante conseguir tornar seu negócio mais rentável – ao economizar na importação de mudas – e mais sustentável – ao adquirir placas solares para geração de energia. “Com o dinheiro da primeira edição que venci do Mulheres do Nosso Bairro, investimos na criação de um viveiro, para tornar nosso cultivo 100% local, o que me proporcionou economia e velocidade na venda. Já na segunda vez, realizamos a compra e instalação de placas solares, reduzindo os custos com a conta de luz, além de avançarmos nas questões ligadas à sustentabilidade”, complementa.

Moradora da Zona Rural, no município de Palmeirópolis, a empreendedora foi a primeira da região a aderir a um sistema livre de agrotóxicos, gerando expansão na área de cultivo e aumento na diversificação de espécies. Hoje, o SAF é sua única fonte de renda. Ao seu lado, seu esposo e filho auxiliam nas etapas de manejo e plantio, enquanto a agricultora, com sua irmã e filha, conduz todas as fases de produção e comercialização.

Desenvolvido pela ENGIE Brasil Energia, o programaMulheres do Nosso Bairro visa apoiar empreendedoras locais com recursos financeiros para impulsionar seus negócios. No último ano, com a ajuda de parceiros, o edital tornou-se o maior desde sua criação em 2020, beneficiando 93 iniciativas lideradas por mulheres de todo o país.

