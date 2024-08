Advogado Leonardo Maciel será representado por fake news pela OAB Tocantins

A direção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins informa que ingressará com medidas jurídicas em face do advogado Leonardo Maciel por divulgação e propagação de fake news relacionados à instituição.

Por Redação, via Ascom OAB

Recentemente, em vídeo divulgado nas redes sociais, o advogado Leonardo Maciel tem faltado mais uma vez com a verdade ao disseminar que a OAB Tocantins se recusou a assinar documento em que recebe a doação de terreno por parte da Secretaria do Patrimônio da União para a construção da sede da Subseção da OAB de Gurupi.

A OAB Tocantins esclarece que a assinatura do documento intitulado “cessão de uso gratuito” foi assinado no dia 16 de abril deste ano, pelo presidente da Ordem, Gedeon Pitaluga, e o secretário do Patrimônio da União, Lúcio Geraldo de Andrade, e do Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Tocantins, Edy César dos Passos Júnior.

Além disso, o Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Tocantins, Edy César dos Passos Júnior, tem reiteradamente anunciado publicamente a doação do referido lote para a construção da sede da subseção da OAB Gurupi.

O Título de Uso Gratuito do terreno em que será construída o prédio da Subseção de Gurupi.

À época, o superintendente do Patrimônio da União no Tocantins, Edy César Passos, ressaltou que a parceria que o Patrimônio da União fez com a Ordem dos Advogados do Brasil tem como objetivo garantir o atendimento jurídico através das Salas Luiz Gama, bem como um apoio aos advogados, através do SPU e do Patrimônio da União, a fim de garantir o papel da OABTO, que é o direito à cidadania e os direitos humanos.

“É lastimável a postura de um colega advogado propagar mentiras e fake news para atacar deslealmente a atual gestão da Ordem com o objetivo exclusivamente eleitoreiro. A OAB é uma das instituições mais respeitadas do país e a salvaguarda do Estado Democrático de Direito brasileiro. Qualquer investida contra a imagem de uma instituição tão importante no país, será rebatido com veemência, em respeito à Ordem e à advocacia”, informou a OABTO.