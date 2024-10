Agro360 inova e se consolida como principal feira do Sul do Tocantins

Por Wesley Silas

Pela primeira vez, Gurupi sediou o lançamento da Feira Agro360, com estratégias adaptadas ao perfil do público. Com expositores confirmados e divulgação abrangente na mídia tradicional e digital, incluindo redes sociais, o lançamento alcançou ampla audiência durante e após o evento, realizado no Restaurante Dona Maria, no Shopping Araguaia, em Gurupi.

Idealizada pelos irmãos Diego e Douglas Mesquita, a Agro360 chega à sua quarta edição, trazendo inovações para produtores rurais e expositores que se reunirão em abril na Fazenda Estrela do Norte.

O evento acontece em Peixe, oferecendo demonstrações de máquinas, palestras, lançamentos inovadores, exposição de animais e uma variada praça de alimentação. Disponibiliza também infraestrutura com energia elétrica trifásica e pista de pouso homologada.

O empresário do setor agro, Marcelo Dominici, destacou a coincidência de duas feiras no mesmo mês e mostrou entusiasmo com os resultados das iniciativas.

“É um evento importante para a região sul, sendo a maior feira de negócios no sul do Tocantins. Teremos também a TecFarm 365 do Guto e da Poliana e acredito que será uma feira grande dentro do mesmo mês. Temos expectativas altas, vivemos o agronegócio em um bom momento, apesar dos desafios climáticos do último ano. Esperamos colher bem e ter bons resultados, como tradicionalmente acontece na Agro360, onde sempre fechamos bons negócios e prospectamos novas oportunidades”, declarou Dominici.

Agro360 se consolida mais uma vez como a maior feira do sul do estado, com clareza de objetivos e um plano de ação detalhado, incluindo a seleção cuidadosa dos produtos expostos e a localização estratégica dos estandes.

A cerimônia de lançamento reuniu cerca de 150 pessoas, incluindo 112 representantes de empresas interessadas em expor, evidenciando o crescente interesse e confiança no evento. A feira, reconhecida por movimentar a economia regional, anunciou grandes novidades para 2025.

“Uma das principais inovações é a Arena do Expositor, que permitirá indicar palestrantes, promovendo uma conexão mais próxima com os produtores rurais”, destacou Douglas Mesquita.

Significativas melhorias na infraestrutura atenderão melhor às demandas dos expositores. Haverá atualização no sistema elétrico, com energia trifásica, e avanços hidráulicos, com novos pontos de água.

“As melhorias incluem ainda o cascalhamento e aprimoramento das vias internas, garantindo mobilidade e acessibilidade”, afirmou Douglas Mesquita.

Durante o lançamento, máquinas, caminhões e outros equipamentos foram expostos, despertando o interesse dos participantes e dando uma prévia das exibições previstas para o evento.

Diego Mesquita, diretor da Agro360 Tocantins, ressaltou o empenho em aprimorar a feira: “Estamos constantemente melhorando e o apoio dos expositores nos motiva a seguir em frente”, comentou.

A quarta edição da Feira Agro360 Tocantins está confirmada para os dias 24 a 26 de abril de 2025, na Fazenda Estrela do Norte, prometendo ser um encontro essencial para produtores, expositores e profissionais do agronegócio.