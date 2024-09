Alerta! Conheça os medicamentos podem comprometer a capacidade de dirigir

Abramet lança lista com medicamentos que interferem na atenção ao volante

Por Gabriel Sousa / Governo do Tocantins

Você sabia que o uso de alguns medicamentos pode interferir na direção veicular, assim como a bebida alcoólica? A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) divulga lista de remédios que podem afetar a capacidade dos motoristas conduzirem seus veículos, pois possuem algum efeito nocivo sobre a concentração, a coordenação motora, e os reflexos, características essenciais ao volante.

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) ressalta que dirigir sob efeito de alguma substância que prejudique a locomoção do veículo é um ato de risco e que pode levar a sérias consequências, como sinistros de trânsito. Recomenda-se, que as pessoas que fazem uso de medicamentos estejam sempre alertas aos seus efeitos colaterais, informações essas que estão presentes na bula.

Buscar a orientação de farmacêuticos, incluindo quanto aos cuidados que devem adotar em relação à condução de veículos é essencial, já que os medicamentos não possuem alertas destinados a motoristas, ou contra indicação. O sugerido é que o condutor só use medicamentos que podem alterar a atenção, ou causar sonolência, caso não tenha que trafegar por longas distâncias em uma viagem, por exemplo.

Confira lista de medicamentos e substâncias que afetam a atenção dos condutores

Antidepressivos (fluoxetina, amitriptilina)

Causam sonolência, hipotensão, tontura, diminuição do limiar convulsivo, prejuízo nas funções psicomotoras.

Ansiolíticos e sedativos (diazepam, lorazepam)

Induzem a calma e causa sonolência, assim como possui efeitos hipnóticos que induzem ao sono e ao rebaixamento no nível da consciência.

Antialérgicos (dexclorfeniramina)

Dificultam a concentração.

Anticonvulsivantes (carbamazepina, fenobarbital)

Sonolência, tontura, náusea, vômito, constipação, dor de cabeça, tontura, insônia, fadiga, visão dupla, e tremor.

Medicamentos que reduzem a glicose no sangue (glibenclamida, gliclazida)

Remédios que reduzem a glicose no sangue podem levar a perda de consciência, ou a crises convulsivas

Analgésicos opióides (tramadol, metadona)

Medicamentos com efeitos analgésicos e sedativos potentes, fazendo com que as pessoas fiquem sonolentas e quietas.

Relaxantes musculares (ciclobenzaprina, orfenadrina)

Alterações neurológicas, que incluem confusão mental, alterações de concentração, e agitação.