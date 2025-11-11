Amélio Cayres discute ampliação da telefonia móvel em reunião com representantes da Anatel

Por Redação

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres (Republicanos), recebeu, nesta segunda-feira, 10, uma comitiva da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para dialogar sobre a ampliação do acesso à telefonia móvel no Estado e para fortalecer a aproximação institucional entre os órgãos. Participaram da reunião a chefe da Assessoria de Relações Institucionais da Anatel, Dagma Caixeta, o gerente da agência no Tocantins, Giuliano Quinan e o assessor Paulo Memória.

Durante o encontro, os representantes da Anatel apresentaram informações sobre os desafios enfrentados na expansão da conectividade, especialmente em regiões remotas. Giuliano Quinan observou que a Agência busca promover um acesso mais amplo aos serviços de telecomunicações e destacou a importância de legislações que facilitem a implantação de infraestrutura pelas operadoras.

Dagma Caixeta também ressaltou que, por ser um estado extenso e ainda em fase de consolidação territorial, o Tocantins demanda esforços contínuos para ampliar a cobertura da telefonia. Ela lembrou que a conectividade está entre as principais necessidades relatadas pelos gestores estaduais em encontros institucionais.

O presidente Amélio Cayres enfatizou que o crescimento econômico e social do Tocantins exige avanços tecnológicos que atendam igualmente as comunidades ribeirinhas, quilombolas, assentamentos e regiões afastadas. Ele destacou ainda a relevância do tema para o desenvolvimento do Estado e afirmou que a Aleto é parceira em iniciativas que contribuam para a expansão das tecnologias.

O encontro marcou o início de uma agenda de aproximação entre a Assembleia e a Anatel, reforçando o compromisso das instituições em acompanhar, de forma contínua, os desafios da expansão da telefonia e da internet no Tocantins. A expectativa é que esse diálogo permanente contribua para orientar futuras iniciativas legislativas, bem como para fortalecer a construção de soluções que ampliem o acesso à comunicação em todas as regiões do Estado do Tocantins.

Texto: Rodrigo Martins/Dicom Aleto