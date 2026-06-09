MPTO exige providências para evitar desassistência em transição da oncologia em Palmas

Da Redação O Ministério Público do Tocantins (MPTO) estabeleceu uma série de prazos e medidas para garantir que pacientes com câncer não fiquem sem atendimento durante a transferência dos serviços de oncologia do Hospital Geral de Palmas (HGP) para o Hospital de Amor. A intervenção ocorre após a identificação de falta de medicamentos básicos, aumento nos indicadores de óbitos e filas de espera que chegam a 60 dias para consultas de retorno.

Crise no abastecimento e prazos administrativos

Durante audiência conduzida pela promotora de Justiça Araína Cesárea, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) comprometeu-se a apresentar um levantamento detalhado dos medicamentos em falta na ala oncológica do HGP. Entre os itens escassos estão aciclovir, dexametasona e morfina. O Estado deve indicar quais fármacos possuem substitutos e apresentar o cronograma de entrega dos processos licitatórios em andamento.

Paralelamente, o Hospital de Amor precisa regularizar cadastros administrativos e sanar pendências estruturais detectadas no processo de implantação da unidade. Os primeiros prazos para o envio dessas informações venceram nesta segunda-feira, 8 de junho.

Redução de profissionais e demanda reprimida

A 27ª Promotoria de Justiça da Capital manifestou preocupação com a saída de profissionais da oncologia do HGP, o que reduziu a capacidade operacional da unidade. Atualmente, a fila da urologia oncológica soma 253 pacientes.

O MPTO determinou que as instituições apresentem dados precisos sobre o número de pacientes que aguardam o primeiro atendimento especializado e aqueles que já estão em tratamento, mas enfrentam atrasos em exames e procedimentos.

Indicadores de internações e óbitos

Dados apresentados na audiência revelam um cenário alarmante: houve um aumento de 59% nas internações e de 80% nos óbitos oncológicos ao comparar o bimestre abril/maio de 2025 com o mesmo período de 2026. Diante da gravidade dos números, o Ministério Público cobrou uma análise técnica detalhada para identificar se a elevação da mortalidade está diretamente ligada às falhas na assistência e à transição dos fluxos de atendimento.

Fiscalização da transição