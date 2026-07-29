PT e aliados abrem calendário de convenções no dia 4; União Brasil, PSDB e Republicanos realizam atos no dia 5

Por Wesley Silas
O Partido dos Trabalhadores do Tocantins (PT-TO) e a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) realizam no dia 4 de agosto a convenção estadual que vai referendar a chapa majoritária e proporcional da coligação que apoia a reeleição do presidente Lula e a candidatura do vice-governador Laurez Moreira (PSD) ao Palácio Araguaia. O evento ocorre das 10h às 19h no Auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas.
A convenção vai sacramentar a aliança que reúne PT, PCdoB, PV, PSD, PDT e PSB. A chapa majoritária será composta pelo coronel Silva Neto como candidato a vice-governador e pelo ex-deputado federal Paulo Mourão ao Senado, ao lado do senador Irajá (PSD), que busca a reeleição. A ordem do dia inclui ainda a aprovação da lista de candidatos a deputado federal e estadual.
Convenção que homologará a candidatura de Dorinha do governo
A convenção partidária que homologará a candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins será realizada no dia 5 de agosto (quarta-feira), às 16h, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas.
Na ocasião, também serão homologadas as candidaturas ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.
A expectativa é reunir lideranças políticas de todas as regiões do Estado, entre elas mais de 100 prefeitas e prefeitos.
Dia 5 concentra convenções de três partidos
No dia 5, o União Brasil realiza sua convenção no Espaço Cultural de Palmas para oficializar a candidatura da senadora Dorinha ao governo do estado, além de senadores e deputados federais. No mesmo dia, o PSDB define a candidatura do deputado federal Vicentinho Júnior ao Palácio Araguaia em evento às 19h no estacionamento do Ginásio de Esportes Ayrton Senna, em Taquaralto.
Majoritária do PSDB de Vicentinho
Além de homologar a candidatura de Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins e as candidaturas proporcionais da legenda, o MDB realizará sua convenção partidária, na qual serão oficializadas as candidaturas do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres, como candidato a vice-governador, e do deputado federal Alexandre Guimarães ao Senado Federal, consolidando a chapa majoritária da aliança.
Também no dia 5, o Republicanos — partido dirigido pelo governador Wanderlei Barbosa, aliado de Dorinha — realiza sua convenção estadual a partir das 14h no Kazara Eventos, em Palmas. O evento reúne convencionais, filiados e lideranças para homologar as deliberações partidárias para as eleições deste ano.
Agenda:
📌 Chapa majoritária do PSD terá de Laurez como candidato ao governo, Coronel Silva Neto como vice, Paulo Mourão e Irajá (PSD) ao Senado
Já no dia 5 de agosto, acontecem as convenções movimentam a capital:
📌 União Brasil — Oficializa Dorinha ao governo, no Espaço Cultural e homologará Eduardo Gomes (PL), Carlos Gaguim (UB), Pastor Eli Borges (PL) e Wanderlei Luxemburgo e Ronaldo Dimas pelo Podemos na disputa pela duas vagas ao senado.
📌 Republicanos — Partido do governador Wanderlei Barbosa, no Kazara Eventos quando deverá indicar Atos Gomes o vice de Dorinha.
📌 PSDB — Vicentinho Júnior candidato ao Palácio Araguaia e o presidente da Assembleia Amélio Cayres como vice, no Ginásio Ayrton Senna com Alexandre Guimarães ao senado. 📌 Republicanos — Partido do governador Wanderlei Barbosa, no Kazara Eventos quando deverá indicar Atos Gomes o vice de Dorinha.
NOVO do ex-senador Ataídes
O novo que tem o empresário e o ex-senador Ataíde como pré-candidato ao governo ainda não anunciou o dia e horário da convenção.
Próximos passos
O calendário de convenções partidárias em Palmas se encerra na próxima semana, com os partidos concluindo a oficialização de candidaturas a governador, senador, deputado federal e estadual. A partir daí, o período eleitoral entra em sua fase de campanha propriamente dita, com as alianças já definidas e os nomes registrados formalmente na Justiça Eleitoral.