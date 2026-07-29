PT e aliados abrem calendário de convenções no dia 4; União Brasil, PSDB e Republicanos realizam atos no dia 5

O Partido dos Trabalhadores do Tocantins (PT-TO) e a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) realizam no dia 4 de agosto a convenção estadual que vai referendar a chapa majoritária e proporcional da coligação que apoia a reeleição do presidente Lula e a candidatura do vice-governador Laurez Moreira (PSD) ao Palácio Araguaia. O evento ocorre das 10h às 19h no Auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas.

A convenção vai sacramentar a aliança que reúne PT, PCdoB, PV, PSD, PDT e PSB. A chapa majoritária será composta pelo coronel Silva Neto como candidato a vice-governador e pelo ex-deputado federal Paulo Mourão ao Senado, ao lado do senador Irajá (PSD), que busca a reeleição. A ordem do dia inclui ainda a aprovação da lista de candidatos a deputado federal e estadual.

Convenção que homologará a candidatura de Dorinha do governo

A convenção partidária que homologará a candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins será realizada no dia 5 de agosto (quarta-feira), às 16h, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas.



Na ocasião, também serão homologadas as candidaturas ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.

A expectativa é reunir lideranças políticas de todas as regiões do Estado, entre elas mais de 100 prefeitas e prefeitos.