Operação em Palmas mira distribuição de drogas de alto valor para consumidores de alta renda

Da Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (1ª Denarc), desarticulou na tarde desta segunda-feira, 8, um centro de distribuição de entorpecentes na região sul de Palmas. A ação, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 36 anos e na apreensão de drogas sintéticas e derivados de maconha de elevado custo financeiro, integra a Operação Narke VI, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para combater o narcotráfico.

Investigação aponta comércio direcionado a clientes com maior poder aquisitivo devido ao valor agregado das substâncias

A operação, coordenada pelo delegado Alexander Pereira da Costa, consistiu no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em imóveis que já eram monitorados pela unidade especializada.

No primeiro endereço, localizado na Quadra 706 Sul, os agentes detiveram o suspeito, identificado pelas iniciais C.A.C.G., e apreenderam porções de maconha, haxixe, balança de precisão e insumos para o tráfico.

Estrutura de armazenamento e logística

Na segunda etapa da diligência, em uma residência na Quadra 1106 Sul, os policiais localizaram a base operacional do investigado. O local contava com eletrodomésticos, como freezer e geladeira, utilizados especificamente para conservar as propriedades químicas do skunk (variedade de maconha com maior concentração de THC) e do haxixe.

Também foram recolhidos cigarros eletrônicos (vapes) abastecidos com derivados de cannabis, seladora a vácuo e embalagens metálicas personalizadas para a distribuição do material.

De acordo com as investigações, o suspeito operava um sistema de entrega sob demanda (delivery). O público-alvo consistia em consumidores de maior poder aquisitivo na capital, devido ao valor agregado dos produtos ilícitos.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e transferido para a Unidade Penal Regional de Palmas, onde aguarda a manifestação do Poder Judiciário.

A desarticulação de esquemas voltados ao comércio de entorpecentes refinados expõe uma vertente do tráfico que frequentemente opera à margem das operações policiais convencionais, geralmente focadas em periferias e pontos de venda populares. Ao mirar a logística de distribuição para classes sociais de maior renda, a ação integrada demonstra a necessidade de as forças de segurança asfixiarem financeiramente o crime organizado, reduzindo a circulação de capital que fomenta outras infrações penais na capital e no Estado.