ANEEL anuncia Reajuste Tarifário Anual da energia no Tocantins

Por Redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgou nesta terça-feira (02/07) o Reajuste Tarifário Anual da Energisa Tocantins. O efeito médio percebido será de 8,95%, incluindo os clientes residenciais, que representam 86% dos clientes. Para clientes do Grupo A, como a indústria, quem tem uma tarifa diferenciada, o ajuste será de 8,94%. As novas tarifas entram em vigor a partir do dia 04 de julho.

O reajuste tarifário anual é um processo regulado pela Aneel, previsto no contrato de concessão da empresa, que apresenta regras bem definidas a respeito das contas de luz e a metodologia de cálculo dos reajustes. O mesmo processo acontece para todas as distribuidoras de energia do país.

Este ano, o principal item que contribuiu para o percentual, foi a receita de tributos, que não são gerenciados pela Energisa, como a devolução do PIS/COFINS realizada em 2023. Neste caso, a Distribuidora atua exclusivamente como meio arrecadador e repassa os valores integralmente para os órgãos competentes. A Parcela B (Distribuição), parte administrada pela Energisa, corresponde a apenas 1,82% do percentual de reajuste da tarifa, abaixo da inflação.

Nos últimos 12 anos, a tarifa de energia do Tocantins vem desempenhando abaixa do IGPM e IPCA, como pode ser visto no gráfico abaixo: