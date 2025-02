Morre adolescente que estava em caminhonete que bateu em carreta e causou morte de família na BR-153

da redação

O adolescente Wendel Carlos Duarte, de 12 anos, que estava no carro que bateu contra carreta na BR-153 , morreu nesta quarta-feira (26). A morte do garoto foi confirmada por familiares. Wendel Carlos é a quarta vítima fatal do acidente que aconteceu na tarde do último domingo (23) e envolveu dois caminhões e uma caminhonete na BR-153, em Porangatu, no norte goiano.

O adolescente era filho de Clovis Duarte, de 77 anos, e Maria José Turíbio Carlos Duarte , de 42 anos. E irmão de Wenzzy José Carlos Duarte, de nove anos, que morreram no local da batida.