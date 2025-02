da redação

Um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo (22) deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida, na BR-153, no Km 28, em Porangatu, no norte de Goiás. Segundo informações da Ecovias do Araguaia, a colisão frontal envolveu dois veículos pesados e uma caminhonete. No carro estava o empresário gurupiense, Cloves da Pioneira e mais duas pessoas que vieram a óbito.

A pista foi totalmente interditada até a retirada dos corpos na rodovia. As causas da batida não foram informadas.