Cartório de Novo Jardim é alvo de investigação de possível crime de falsificação documental

Por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) e a Polícia Civil cumpriram, nesta segunda-feira, 17, mandado de busca e apreensão no Cartório de Serviço Notarial e Registral localizado no município de Novo Jardim, no Sudeste do Tocantins.



A ação deu-se como parte de um procedimento investigatório criminal que está em andamento na 1ª Promotoria de Justiça de Dianópolis, no qual se apura possível crime de falsificação documental praticada no Tabelionato de Notas de Novo Jardim, em conluio com terceiros, conforme explicou o promotor substituto Célio Henrique Souza dos Santos.

A busca e apreensão foi executada pelas equipes da 1ª Promotoria de Justiça de Dianópolis e da 101ª Delegacia de Polícia Civil, sediada em Dianópolis.

O delegado Eduardo Nunes explicou que os documentos apreendidos serão periciados para verificação da sua autenticidade e de possíveis irregularidades, subsidiando as investigações.