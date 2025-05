Cidade da Fé: Monte do Carmo, reconhecida nacionalmente devido ao turismo religioso católico será palco do maior evento gospel do Tocantins com diversos artistas nacionais

Na programação, Aline Barros, Anderson Freire, Bruna Karla, Banda Manancial, dentre outros, compõem a festa alusiva ao Dia do Evangélico

Por: Jornalista Mychelle Tauane

Promover parcerias para garantir ações que beneficiam a população! Com total apoio da Prefeitura de Monte do Carmo juntamente com a Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal de Pastores; Lira Talents e Monte Sião Haras, realizarão nos dias 06 e 07 de junho, no Campo de Futebol Municipal Butiquim, o maior evento gospel do Tocantins em alusão ao Dia do Evangélico, instituído conforme a Lei Municipal 481/2010. O evento, que contará com shows regionais e quase dez cantores de renome nacional como Bruna Karla, Aline Barros, Marcos Nunes, Banda Manancial, dentre outros, será um marco não só para o Estado, visto que a população da cidade é composta por mais de 80% de católicos e o local é reconhecido nacionalmente devido ao turismo religioso católico.

A programação, aberta ao público, deverá ter início às 06h com a Caminhada da Fé reunindo fiéis de igrejas da cidade que abençoarão por meio de orações o evento alusivo que acontecerá a partir das 19h, com a participação de pregadores, mensagens religiosas e apresentações musicais com os principais cantores gospel do Brasil.

O presidente do Conselho de Pastores de Monte do Carmo, Pastor Orleães Lopes, falou sobre a grandiosidade da programação alusiva e convidou a população.

”Esse evento representa um momento histórico para toda a comunidade evangélica, não só de Monte do Carmo. Esse será um momento de fraternidade, união, paz e um momento bastante reflexivo e de comunhão. Independente de qualquer religião, nós esperamos toda a população de Monte do Carmo para, juntos, louvarmos e agradecermos ao nosso Pai Celestial”, pontuou.

Já o prefeito da cidade, Rubens do Amaral, destacou a importância de apoiar os eventos na cidade. “A nossa gestão sempre apoiará os eventos que agregam valores e enriquecem ainda mais a nossa cultura e fé. Essa é uma programação que, independente de religião, aquecerá a nossa economia, fortalecerá ainda mais a fé e colocará o município em evidência. Tudo o que a Prefeitura de Monte do Carmo puder fazer para apoiar, nós faremos”, disse o gestor da cidade.

Confira a programação:

Sexta-feira (06/06)

– Pr Júnior Ventura

– Sandro Nazireu

– ⁠Gerson Rufino

– ⁠Anderson Freire

Sábado (07/06)

– Banda Manancial

– ⁠Marcos Nunes

– ⁠Bruna Karla

– ⁠Aline Barros