Com 20 pontos acima da média nacional, Palmas lidera intenção de compra de imóveis no Brasil

por Redação

Palmas -TO será palco, nos dias 29 e 30 de maio, da 8ª edição do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), com um tema mais atual do que nunca: a habitação como motor de desenvolvimento econômico, inclusão social e combate às desigualdades regionais. A escolha da capital tocantinense reflete uma realidade expressiva: 66% dos moradores de Palmas têm intenção de comprar um imóvel nos próximos 24 meses, um índice 20 pontos percentuais acima da média nacional (46%), segundo levantamento realizado pela Brain Inteligência Estratégica.

O dado posiciona Palmas como um dos mercados imobiliários mais aquecidos do país e traz à tona um desafio urgente — o da oferta de moradia acessível e bem localizada.

Além do alto índice de intenção de compra, a pesquisa aponta que 7% da população já iniciou visitas a imobiliárias e stands de vendas, e que 38,3% dos domicílios na cidade estão em regime de locação, o que reforça a demanda por alternativas de aquisição. A maior parte da população economicamente ativa está entre 25 e 49 anos — o chamado público da "maturidade financeira" — e 54% dos imóveis em Palmas ainda são ocupados pelos próprios donos, o que indica espaço para expansão da propriedade

“Palmas vive uma efervescência imobiliária que evidencia tanto o potencial de crescimento quanto a necessidade de ampliar o acesso à habitação de forma estruturada e socialmente responsável. É neste contexto que o FNNIC se torna ainda mais relevante: ao reunir governo, setor produtivo e sociedade civil para construir soluções viáveis e integradas para o Norte e o Nordeste”, destaca Marcos Holanda, presidente do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção.

Habitação como política pública estratégica

Dados do IBGE indicam que o déficit habitacional nas regiões Norte e Nordeste ultrapassa 2 milhões de moradias. O Fórum, que será realizado no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, traz um olhar estratégico sobre o tema com o painel “Habitação como instrumento de redução das desigualdades”, reunindo especialistas, autoridades públicas e lideranças do setor para debater o futuro da moradia nas regiões.

A programação contará com a presença de figuras-chave do cenário político e econômico, como Jader Filho (Ministro das Cidades), Carlos Vieira (presidente da CAIXA), Randolfe Rodrigues, além dos governadores Wanderlei Barbosa (TO), Clécio Luís (AP) e Gladson Cameli (AC). Também estão confirmadas lideranças como Fernando Marangoni, deputados, prefeitos e representantes de instituições como SEBRAE, CAU, CREA e Ministério das Cidades.

Além da habitação, o FNNIC abordará temas como o papel do FGTS e dos programas de habitação de interesse social; a inovação em sistemas construtivos; a mineração e a industrialização da construção; o uso de inteligência artificial na gestão de obras; bem como os desafios e oportunidades da infraestrutura urbana e da sustentabilidade.

Com mais de 1.500 participantes presenciais e 2.000 espectadores online nas últimas edições, o Fórum se consolida como uma das principais plataformas de articulação política e técnica do setor fora do eixo Sul-Sudeste.

Crescimento urbano e impacto social

Palmas apresenta uma das maiores taxas de crescimento de domicílios do Brasil (3,4% ao ano), segundo projeções da Brain. A região central da cidade, considerada zona de influência primária, pode absorver até 1.262 novos domicílios até 2025 apenas na faixa de renda de R$ 8.150 a R$ 16.186, mesmo em cenários econômicos conservadores.

“Não há como pensar em desenvolvimento sustentável para o Norte e Nordeste sem enfrentar o desafio do acesso à moradia de forma pragmática. O FNNIC é uma resposta concreta, que propõe diálogo e ação para que o setor da construção seja protagonista de uma mudança real”, reforça Marcos Holanda.

Mais do que um evento, o Fórum atua durante todo o ano com produção de conhecimento técnico, articulações com o poder público e fomento à inovação no setor. Em Palmas, o objetivo é consolidar propostas que sirvam de modelo para todo o país — promovendo inclusão, eficiência e desenvolvimento social a partir da habitação.

Sobre o FNNIC

O FNNIC é correalizado em parceria com a Associação dos Diretores de Empresas do Mercado Imobiliário do Tocantins (ADEMI/TO), Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Tocantins (Sinduscon/TO) e Sindicato das Indústrias de Mineração do Estado do Tocantins (Sindimeto).

Em Palmas o evento recebe apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU/TO), Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA/TO), Assembleia Legislativa do Tocantins e Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO).

O VIII Encontro é patrocinado pelo Grupo AG Capital, Movimento+ (por meio das empresas: Konstroi, Agilean, Z2A e IzySoft), Viana e Moura Construções, ESAF, VMV Real Estate, Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Prefeitura de Palmas, Governo do Estado do Tocantins por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, Caixa Econômica Federal e Governo Federal.