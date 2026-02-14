Com circuito lotado, Carnaval de Gurupi 2026 começa em grande estilo com show de Patchanka e várias bandas regionais

A primeira noite do Carnaval de Gurupi 2026 confirmou mais uma vez a força da festa que é considerada a maior do Norte do Brasil. Nesta sexta-feira, 13, o Circuito Oficial ficou lotado de foliões, que foram tomando conta do espaço desde as primeiras horas da programação. Com estrutura reforçada, segurança intensificada e atrações para todos os gostos, a abertura foi marcada por fantasias, animação e muita energia do público.

Por Redação

A programação teve início ainda no fim da tarde, com a abertura oficial e o tradicional desfile das Secretarias Municipais, saindo da Rua 01, em frente à Prefeitura, até o Parque Mutuca. Servidores da Saúde, Assistência Social, Mulher e Cidadania, Juventude e Esportes e outras pastas levaram mensagens de conscientização, prevenção e cidadania, misturando informação e alegria no início da folia.

Bandas regionais colocam o público no clima da festa

Já no período da noite, o Circuito Oficial começou a receber as primeiras atrações musicais. Luciana Batidão, Mistura Nativa, Will Oliveira, Mary Rebouças e Axé Hot abriram a maratona de shows com muito ritmo e repertório contagiante, colocando os foliões no pique do Carnaval.

Show da banda Patchanka marca a primeira noite

O ponto alto da noite ficou por conta da banda Patchanka, principal atração nacional desta sexta-feira. Comandada pelo vocalista Adan Santana, a banda transformou o circuito em um verdadeiro mar de foliões, embalados por um repertório vibrante, recheado de hits de Carnaval e muito axé.

Do alto do trio, Adan Santana fez questão de elogiar a estrutura e a organização do evento. “Que energia incrível, Gurupi! É uma alegria enorme fazer parte desse Carnaval grandioso. Parabéns à prefeita Josi Nunes e a toda a equipe pela organização e pela festa linda que vocês estão realizando. O público está de parabéns, cantando, dançando e mostrando que sabe fazer Carnaval de verdade”, declarou o cantor.

Na sequência, outra atração nacional da noite, Paulinho Braga, subiu ao trio elétrico e levou ao público muita música de qualidade e sucessos que fizeram a multidão cantar e dançar sem parar. O artista destacou a receptividade do público gurupiense e a grandiosidade do evento, que cresce a cada edição.

Folia seguiu com muita animação

Após o show da Patchanka, a festa seguiu madrugada adentro com Balança-i, Jhonny Marinho, Zé Ottávio, Natan Rios, Rick Souza, Di Netto, Patrulha do Samba e Projeto 1+1, que garantiram a animação até o final da noite.

Outro destaque da noite foi a presença do grupo Glow, que mais uma vez integrou a programação com performances artísticas, efeitos visuais e muita interação com o público, agregando ainda mais espetáculo à abertura do Carnaval 2026.

Prefeita Josi Nunes celebra sucesso da abertura

Presente no circuito ao lado de lideranças locais, a prefeita Josi Nunes acompanhou de perto a primeira noite, percorreu todo o circuito, conversou com foliões, comerciantes e trabalhadores do evento. Ela também subiu no trio elétrico e interagiu com a banda Patchanka, dançando com muita animação.

A gestora comemorou o resultado da primeira noite. “Estamos muito felizes com essa abertura. Preparamos tudo com muito planejamento, segurança e carinho para a nossa população e para os visitantes. Ver o circuito lotado, com alegria e tranquilidade, mostra que Gurupi sabe fazer um grande Carnaval”, afirmou.

O vice-prefeito Adailton Fonseca também esteve presente na primeira noite e destacou a importância do evento para a economia local, ressaltando a geração de empregos temporários e o fortalecimento do comércio durante os dias de festa.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, também celebrou o sucesso da abertura. “Foi uma primeira noite incrível, com o circuito lotado, muita animação e organização. A equipe trabalhou intensamente para entregar uma festa bonita, segura e à altura do que Gurupi merece. E isso é só o começo, ainda temos muitos shows e momentos especiais pela frente. Convidamos toda a população e os visitantes para continuarem participando e fazendo desse Carnaval 2026 um dos maiores da nossa história”, destacou.

Foliões elogiam organização e estrutura

O estudante Lucas Martins, de Brasília (DF), participou pela primeira vez do Carnaval de Gurupi e ficou impressionado. “A estrutura é excelente, tudo bem organizado e com muita segurança. A energia do público é contagiante. Já quero voltar no próximo ano”, disse.

A comerciante Ana Paula Ribeiro, de Figueirópolis (TO), também aprovou a festa. “Vim com amigos e estamos adorando. As atrações são muito boas e o show da Patchanka foi sensacional. Vale muito a pena participar”, destacou.

Já o servidor público Marcos Vinícius Alves, morador de Gurupi, ressaltou o orgulho de ver a cidade em evidência. “É gratificante ver nossa cidade recebendo tanta gente e promovendo um evento desse porte. O Carnaval de Gurupi cresce a cada ano e mostra a força da nossa cultura”, afirmou.

A folia gurupiense segue nos próximos dias com muitas atrações nacionais e regionais, matinês, desfiles e muita animação. Confira a programação:

Programação do dia 14 de fevereiro – Sábado:

16h – Matinê (Circuito)

– Som Automotivo

16h – Matinê Infantil (Mutuca)

– Circo Kikintura

Trevo da Praia

21h – Alan dos Teclados

23h – Tok Geral

01h – Wagner dos Teclados

Circuito Oficial

21h – Vei de Bengala

21h30 – Leo Lima

22h – Skema do Brasil

22h30 – Juarez Falcão

23h – Jeferson Morais (Atração Nacional)

23h30 – Chico Chokolate

00h – Di Luca e Raphael

00h – DJs

00h30 – Higor Queiroz

01h – Pagode Vip

01h30 – Arthur Reile

02h – DJ Lelis (Atração Nacional)

02h30 – Mário Cesar e Filipe

03h – Júnior Ferri

03h30 – Gheisa

Programação do dia 15 de fevereiro – Domingo:

16h – Matinê (Circuito)

– Som Automotivo

16h – Matinê Infantil (Mutuca)

– Peteca e Potoca

Circuito Oficial

22h30 – Keythe Araújo

23h – Vitória Alves

23h30 – Pedro Henrique e Eduardo

00h – Vitinho Imperador (Atração Nacional)

00h30 – Kaçula MW

00h30 – Ronyson Barros

01h – Bate Palmaí

01h30 – NuPagodjé

02h – Leticia Melo

02h30 – 3 Tons de Preto

03h – Banda Brotos

04h – WPresley

Programação do dia 16 de fevereiro – Segunda-feira:

Circuito Oficial

21h30 – Mário Souza

22h – Amigos do Samba

22h30 – ZDubai

23h – Rapazolla (Atração Nacional)

23h30 – Jeferson Alves

00h – Nailson Lima

00h30 – Forró de Luxxo

01h – Voa Dois (Atração Nacional)

01h30 – Deusa Pinheiro

02h – Kaio Fonseca

02h30 – Leandro Macedo

03h – Isaac Rodrigues

03h30 – Tarcio Silva

04h30 – Iggor Cunha

05h – Dayanna

05h30 – Patrick Costa