Com investimento superior a R$ 11 milhões, governador Wanderlei Barbosa autoriza construção de ETI e reforma de escola estadual em Gurupi

Durante agenda nesta quinta-feira, 26, também foram entregues obras e premiações do Programa de Fortalecimento da Educação (Profe)

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assinou nesta quinta-feira, 26, em Gurupi, a ordem de serviço para a construção da Escola Estadual em Tempo Integral no município, que terá investimento superior a R$ 10,2 milhões. A unidade escolar contará com 13 salas de aula e será construída em um terreno de 30 mil m², para fortalecer a educação no sul do estado.

Ainda em Gurupi, o chefe do Executivo entregou a cobertura e a reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual Doutor Joaquim Pereira da Costa, orçada em R$ 673.081,05, e assinou a ordem de serviço para reforma completa da unidade escolar, que receberá um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão. O governador ainda inaugurou a cobertura, a quadra poliesportiva e a central de GLP do Centro Educacional Fé e Alegria Paroquial Bernardo Sayão, que recebeu investimento de R$ 842.468,79. As ações integram o projeto Obra Toda Semana, executado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Na oportunidade, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou a prioridade em fortalecer a educação estadual. “Estamos lançando a construção de uma escola em tempo integral padrão que vai atender mais de 1,5 mil alunos e transformar a educação de Gurupi, reafirmando o nosso compromisso em garantir ambientes adequados para a comunidade. Também entregamos as premiações às escolas que se destacaram. Além disso, ficamos muito felizes com os resultados alcançados, com o avanço no índice de alfabetização, que passou de 14% para 61%. Isso é fruto de um trabalho com resultados concretos, construído a partir da parceria entre o Estado e os municípios. Também recebemos o reconhecimento do Selo Ouro, fundamental para fortalecer nossos indicadores educacionais e garantir uma aprendizagem cada vez melhor. Quando investimos em educação, investimos na sociedade e no futuro”, pontuou.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, enfatizou as ações como primordiais para o fortalecimento e a valorização da educação e do processo de ensino-aprendizagem.

“Inauguramos reformas de quadras poliesportivas e anunciamos a construção desta ETI [Escola em Tempo Integral], sonho muito aguardado por todos. Com isso, avançamos em melhorias estruturais que fortalecem o ambiente escolar. Esses investimentos refletem o compromisso com uma educação que preza o estudante, o professor e a comunidade. Também participamos de premiações importantes, tanto para a rede estadual quanto para os municípios, dentro de uma educação de território, em que todos caminham juntos”, destacou. A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, expressou que as obras representam avanços significativos para a educação do município, ampliando a estrutura escolar. “A construção da ETI e a reforma da Escola Estadual Doutor Joaquim Pereira da Costa vão impactar diretamente a educação de Gurupi. São obras importantes que valorizam quem transforma a nossa sociedade, assim como as premiações vão reconhecer o trabalho dos educadores”, salientou. A diretora da Escola Estadual Doutor Joaquim Pereira da Costa, Daniele Gross, destacou a expectativa dos educadores e da comunidade escolar com a reforma da unidade. “Estamos muito emocionados, pois é algo que sonhávamos há muitos anos. A escola é antiga e atende muitos alunos. Tenho certeza de que a educação vai melhorar muito, assim como a qualidade do ensino para os alunos, que esperavam também por esse momento”, relatou. Premiações Antes da solenidade de assinatura das ordens de serviço e das inaugurações de obras, o governador Wanderlei Barbosa entregou os prêmios Escola que Transforma, Profe de Educação nos Municípios e Destaque Saeto. A cerimônia ocorreu no Centro de Convenções Mauro Cunha, em Gurupi. A premiação integrou a programação realizada pela Seduc nessa quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26, no Centro de Ensino Médio Bom Jesus, incluindo formações e palestras voltadas a gestores, professores e equipes técnicas das redes estadual e municipal. As ações fazem parte do Programa de Fortalecimento da Educação (Profe) e têm como objetivo fortalecer o papel da liderança escolar, além de capacitar os gestores em práticas de inovação, gestão educacional e desenvolvimento da educação, marcando o início de uma série de eventos a serem realizados nas 13 Superintendências Regionais de Educação do Estado. O Prêmio Profe de Educação nos Municípios reconhece as escolas públicas municipais que apresentaram os melhores resultados na avaliação de saída do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Tocantins (Saeto) de 2025. O Prêmio Escola que Transforma valoriza os projetos pedagógicos inovadores desenvolvidos por unidades escolares e por profissionais da rede estadual, enquanto o Destaque Saeto reconhece as escolas estaduais com desempenho relevante na avaliação. Na área de abrangência da Superintendência Regional de Educação de Gurupi, foram entregues 22 troféus e premiação em dinheiro em reconhecimento ao desempenho e às boas práticas educacionais. Do total, 16 escolas receberam o Prêmio Escola que Transforma, distribuídos em primeiro, segundo e terceiro lugar; três conquistaram o Prêmio Profe de Educação nos Municípios e outras três foram agraciadas com o Prêmio Destaque Saeto.

Vencedora do 1º lugar do Prêmio Escola que Transforma, a Escola Estadual Gercina Borges Teixeira, localizada em Formoso do Araguaia, também foi uma das unidades reconhecidas com o prêmio Destaque Saeto na etapa dos anos finais do ensino fundamental.

“É um reconhecimento muito gratificante para uma equipe qualificada que trabalha diariamente em prol da educação do estado. Somos muito gratos por esse reconhecimento, que é resultado de um trabalho comprometido com a oferta de uma educação de qualidade e transformadora”, declarou o diretor Edmilson Rodrigues Santos, que representou a unidade escolar ao lado da vice-diretora Shirley Helena de Souza.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins