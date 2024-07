Correio divulga horários de atendimentos na unidades operacionais do Tocantins. 

Os Correios destaca que é importante que o cliente realize o rastreamento do objeto para verificar em qual unidade ele se encontra. A pesquisa pode ser feita por meio do site da empresa ou do App Correios, disponível para download na App Store e na Google Play.

Os Correios informam sobre o horário de atendimento ao público em suas unidades operacionais no Tocantins.

Unidade Horário de atendimento ao público Endereço CEE Palmas 14h às 17h 201 norte, Av. Joaquim Teotônio Segurado, conjunto 1, lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte, Palmas-TO CDD Palmas 9h às 12h Quadra ACNE 11, Rua de Pedestre, NE 9, conjunto 3, lote 2-A, Plano Diretor Norte, Palmas-TO CDD Araguaína 7h às 09h Rua Gaúcha, quadra 12, lote 3, Setor Central, Araguaína-TO TECA Araguaína 14h às 17h Avenida Bernardo Sayão, n° 20, Vila Cearense, Araguaína-TO CDD Gurupi 14h30 às 16h30 Rua Ministro Alfredo Nasser, n°1090, Setor Central, Gurupi-TO

*CEE – Centro de Entrega de Encomendas

*CDD – Centro de Distribuição Domiciliária

*TECA – Terminal de Cargas

Os Correios também disponibilizam a Central de Atendimento por meio dos seguintes canais: