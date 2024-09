Cristiano confirma presença em entrevista na ACIG e compartilha “estratégias de campanha que têm virado votos”

“Os adversários podem copiar minhas propostas, mas não conseguem copiar a transparência que somente a minha campanha tem”, alfinetou o candidato ao confirmar a sua ida na entrevista com os três candidatos promovido pela ACIG, considerada uma das últimas oportunidades para os candidatos apresentar suas propostas de governo e o eleitor poderá comparar, avaliar suas capacidades e competências individuais entre os nomes que pretendem ser prefeito de Gurupi. Por Redação

É dia 27/09, às 19h, a entrevista aos candidatos à prefeitura realizada pela Associação Comercial Industrial de Gurupi (ACIG). O candidato Cristiano Pisoni (PSDB) já confirmou presença e revelou que esta é justamente uma de suas estratégias de campanha: “Vou agarrar todas as oportunidades de conversar com os eleitores em ambientes de debate, fora da bolha que acabamos criando na nossa rede social, com quem já apoia. Os adversários podem copiar minhas propostas, mas não conseguem copiar a transparência que somente a minha campanha tem. É no debate que o eleitor percebe isso com toda a clareza”, enfatizou.

Por falar em transparência, a pauta vem sendo muito abordada por Cristiano nas Reuniões da Mudança que ele organiza pelos setores. “Eu venho dizendo para cada eleitor que tenho oportunidade: podem se preparar, porque as perseguições desses políticos de carreira que estão por aí feito urubus, vai só aumentar. A compra de votos, nem se fala. Temos que estar atentos e apoiar candidatos que não brinquem com a democracia dessa forma. Isso sim, é muito perigoso para nós e para nossa cidade. Se fazem ameaças e barganhas antes mesmo de serem eleitos, imagine do que eles são capazes ao ter o poder nas mãos”, argumentou.

Compra de votos e perseguição são crime; saiba identificar e combater

A compra de votos é uma prática ilegal e grave, onde candidatos tentam influenciar o eleitorado oferecendo benefícios em troca de votos. Isso pode incluir dinheiro, presentes ou promessas de vantagens futuras. Já a perseguição política no serviço público ocorre quando um servidor é penalizado por suas convicções políticas, partidárias ou sindicais. Entre as formas mais comuns estão difamações, agressões, sobrecarga de trabalho, trocas injustificadas de função, e até mesmo a desqualificação de seu trabalho. Ambas as condutas violam a lei e desrespeitam a democracia.