CRMV-TO reforça cuidados após caso de raiva animal em Palmas

O caso foi confirmado em uma cadela sem vacinação

Por Redação

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins (CRMV-TO) divulgou nesta segunda-feira, 24, uma nota explicativa com uma série de orientações para os profissionais médicos-veterinários que atuam na área clínica de pequenos e grandes animais, bem como a população em geral, sobre os cuidados de vigilância e reforço nas medidas de biossegurança, em virtude da confirmação de caso de raiva animal, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus), na última quinta-feira, 20.

A raiva é uma zoonose que acomete mamíferos e pode ser encontrada em cães e gatos; em herbívoros como bovinos, equinos e suínos, além de animais silvestres, podendo inclusive ser transmitida ao ser humano. A transmissão ocorre através do contato com a saliva do animal infectado e por meio de mordidas e arranhões.

Entenda o Caso

Segundo informações oficiais divulgadas pela Semus, a doença foi confirmada em uma cadela de oito meses no município de Palmas, que não havia sido vacinada. O animal apresentou os sinais clínicos da doença e evoluiu para óbito. A infecção pelo vírus da raiva foi confirmada após análise laboratorial.

Medidas de Prevenção

Mediante suspeitas da doença, o CRMV-TO orienta que os profissionais e a população reduzam ao mínimo a manipulação do animal e o contato dele com pessoas e outros animais. Devem ser utilizados equipamentos de proteção individual, principalmente luvas, além de medidas de contenção e isolamento, visando reduzir a possibilidade de mordeduras, arranhaduras e contato com saliva ou outras secreções.

Em caso de contato com animais desconhecidos ou com suspeita da doença, deve lavar imediatamente o local com água e sabão e procurar a unidade de saúde mais próxima para informar o ocorrido.

Importante ressaltar que a raiva é uma doença grave e fatal, podendo ser prevenida através da vacinação anual dos animais. Por isso, o CRMV-TO reforça que a população e produtores rurais sigam atentamente o calendário de vacinação dos animais.

Sintomas em Animais

Os animais infectados podem apresentar mudança súbita de comportamento; agressividade ou apatia incomum; dificuldade de deglutição; salivação excessiva; andar cambaleante; paralisia. Caso observado algum desses sintomas em animais de estimação, comunicar imediatamente à Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) e se for observado em animais de produção da zona rural, a comunicação deve ser feita no escritório mais próximo da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec).

Confira a nota explicativa na íntegra clicando aqui!

Foto: Banco de imagens/Pexels