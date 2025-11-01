Deficiências no projeto executivo que impedem o início imediato da conclusão do Hospital Geral de Gurupi, afirma governador Laurez Moreira

Por Wesley Silas

Quarenta e cinco dias após a assinatura da ordem de serviço para a conclusão das obras do Hospital Geral de Gurupi (HGG) pelo governador em exercício Laurez Moreira (PSD), a equipe responsável identificou pendências que adiaram o início efetivo das obras correspondentes à segunda e terceira etapas do empreendimento.

O projeto da obra foi inicialmente lançado em 30 de novembro de 2013, com assinatura da ordem de serviço pelo então governador José Wilson Siqueira Campos (in memoriam) e recursos provenientes de emenda parlamentar da ex-senadora Kátia Abreu. Naquele momento, a previsão era de conclusão em 720 dias, com custo estimado em torno de R$ 33 milhões. Entretanto, o cronograma original sofreu sucessivos adiamentos motivados por alterações contratuais, reajustes vinculados ao Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e interrupções nas atividades.

Segundo Laurez Moreira, ao retomar o processo foram constatadas deficiências no projeto executivo que impedem o início imediato das próximas etapas. “Infelizmente, quando foi iniciar o trabalho, o projeto não estava pronto. Houve atraso, e a equipe está executando aquilo que é possível dentro do projeto; assim que o projeto estiver concluído, a execução caminhará mais rapidamente”, afirmou o governador. Ele também observou que a modalidade de licitação adotada para a elaboração do projeto complicou o cronograma, porque a empresa vencedora foi contratada para finalizar o projeto e iniciar a obra, o que gerou surpresa à administração.

Retomada das obras: segunda e terceira etapas do Hospital Geral de Gurupi são reavaliadas antes do reinício

A administração estadual já autorizou a continuidade dos procedimentos e informou que a obra será retomada em curto prazo, após regularização das pendências técnicas. Quando concluído, o Hospital Geral de Gurupi terá estrutura semelhante à do Hospital Geral de Palmas, com capacidade para 200 leitos de internação — incluindo 30 de UTI adulta e 10 de UTI pediátrica —, sete salas de centro cirúrgico, pronto-socorro, setores de imagiologia, laboratório e suporte logístico.

A secretaria responsável pelo acompanhamento das obras foi procurada para detalhar o cronograma de conclusão do projeto executivo e as novas datas de licitação e início das etapas, mas não havia divulgado um calendário definitivo até a publicação desta matéria.