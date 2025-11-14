Deputado Eduardo Fortes destina van para saúde em Jaú e anuncia mais recursos para 2025

Deputado fez a entrega nesta quinta-feira, 13, ao lado da prefeita Luciene Araújo; veículo será utilizado para o transporte de pacientes em deslocamento a Palmas e Gurupi

Por Redação

Na tarde desta quinta-feira, 13, o deputado estadual Eduardo Fortes esteve no município de Jaú do Tocantins para realizar a entrega de uma van zero quilômetro, no valor de R$ 275 mil, que vai reforçar o transporte de pacientes em tratamento de saúde no município. O veículo foi adquirido com recursos viabilizados por emenda parlamentar do deputado.

A entrega teve emoção e reconhecimento pelo compromisso com a saúde pública. “A gente faz uma política diferente, sem olhar para grupo político, olhando para quem mais precisa. Eu recebi 303 votos aqui e sempre deixei claro que Jaú estaria recebendo as ações do nosso mandato. Essa van vai facilitar o acesso à saúde e trazer mais dignidade para os pacientes”, destacou Fortes.

Atualmente, o município enfrenta grandes desafios no transporte diário de pacientes em estradas difíceis, muitas vezes com veículos improvisados. Segundo o parlamentar, a demanda surgiu a partir da própria comunidade e dos motoristas que enfrentam essa rotina. “Sabemos do custo alto que é enviar dois ou três carros por dia para Palmas ou Gurupi. Quando a prefeita me procurou, não tive dúvidas”, completou.

O deputado também fez questão de agradecer às lideranças locais que colaboram com seu mandato e ajudam a identificar as demandas mais urgentes da cidade. “Agradeço imensamente à Elisângela, Arley, Keila, Vaide, Eliomar e à minha amiga Dona Eurides, por estarem sempre atentos às necessidades do povo e por acreditarem nesse projeto coletivo que estamos construindo para o bem de Jaú”, disse Fortes.

A prefeita Luciene agradeceu a iniciativa e aproveitou para reafirmar o compromisso da gestão com a saúde e com a parceria construída com o deputado. “Em nome do povo de Jaú, da nossa equipe da saúde, dos vereadores e dos servidores da prefeitura, a gente agradece imensamente. A nossa casa de apoio em Gurupi hoje é mantida com recursos do município, mas com muito orgulho, porque lá o povo é bem tratado. E agora com essa van, vamos ampliar ainda mais esse cuidado”, disse.

Luciene também aproveitou para parabenizar o deputado pela chegada de seu filho, Eduardo Chaves Malheiro Fortes, e disse que “a partir do nascimento, a vida muda, e só cresce o amor que a gente sente por um filho. Que Deus abençoe sua família e essa nova fase da sua vida”.

*Mais recursos*

Durante o encontro, Fortes também reafirmou seu compromisso com o município, anunciando o envio de mais de R$ 200 mil em 2025 para custeio da saúde. “Vai ser pra comprar medicamentos, equipamentos e ajudar ainda mais o trabalho que vocês já fazem com tanta seriedade. Meu compromisso é com quem precisa da política como instrumento de transformação”.

Além da prefeita, estiveram presentes vereadores, representantes da comunidade, secretários, o coordenador da Horta Comunitária e beneficiários da casa de apoio. A van entregue já estará em operação nos próximos dias.