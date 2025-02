Deputado Gaguim foi destaque em 2024 com 92 proposições legislativas na Câmara dos Deputados

Deputado federal apresenta avanços em diversas áreas e reforça liderança política

O deputado federal Carlos Gaguim consolidou-se como uma das figuras mais atuantes na Câmara dos Deputados em 2024. Ao longo do ano, o parlamentar protagonizou importantes iniciativas legislativas e desempenhou um papel de liderança em diversas frentes.

Produção Legislativa de Destaque

Carlos Gaguim apresentou 92 proposições legislativas, demonstrando sua intensa dedicação ao trabalho parlamentar. Entre elas, destacam-se projetos que buscam melhorias em áreas como odontologia, apoio ao empreendedorismo, e inovações na educação para jovens aprendizes.

Ao longo de 2024, três Projetos de Lei de sua autoria foram sancionados, destacando-se sua eficácia na elaboração de soluções legislativas significativas para o Brasil. O PL 5826/2019 foi sancionado como a Lei nº 14.828/24, e o PL 6294/2019 transformou-se na Lei nº 14.913/24. Além disso, o PL 3356/2021, que concede à cidade de Mateiros, no Tocantins, o título de Capital Nacional do Capim Dourado, foi aprovado em novembro de 2024, tornando-se a Lei Ordinária nº 15.050/2024. Esses marcos refletem o comprometimento do autor em promover mudanças de impacto para a sociedade.

Liderança Política no Congresso

O deputado também ocupou a posição de vice-líder do Bloco União, que abrange 161 parlamentares distribuídos em oito partidos. Essa função exigiu grande habilidade de articulação e liderança para representar os interesses do bloco em debates e votações cruciais no Congresso.

Frentes Parlamentares e Compromissos Setoriais

Carlos Gaguim presidiu importantes frentes parlamentares, ampliando sua atuação em temas específicos:

Frente Parlamentar da Odontologia: voltada à melhoria do atendimento odontológico no Brasil.

voltada à melhoria do atendimento odontológico no Brasil. Frente de Apoio ao Empreendedorismo ao Jovem Aprendiz: focada na geração de oportunidades para a juventude.

focada na geração de oportunidades para a juventude. Frente Parlamentar pela Administração: com o objetivo de modernizar a gestão pública no país.

O deputado também atuou como vice-presidente da Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.

Participação Ativa em Votações

Ao longo do ano, Gaguim participou de 273 votações nominais no Plenário, mostrando comprometimento com as deliberações mais importantes da Câmara dos Deputados. Essa presença reflete sua dedicação em representar os interesses de seus eleitores e do país.

Reconhecimento e Projeção

Com uma agenda diversificada e altamente produtiva, Carlos Gaguim reafirma sua relevância no Congresso Nacional. Sua capacidade de liderar frentes parlamentares, articular no bloco União e apresentar soluções legislativas efetivas posiciona o deputado como uma das principais vozes na política brasileira em 2024.