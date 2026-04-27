Pedro Morais surpreende e declara apoio a Lucas Campelo em oposição a Luana Nunes em Gurupi

Por Wesley Silas O Pragmatismo como Regra: O cenário político de Gurupi e do Tocantins atravessa um momento de realinhamento onde as ideologias cedem espaço ao pragmatismo eleitoral. Em um movimento que surpreendeu os bastidores, o vereador Pedro Morais (PDT), aliado de confiança do vice-governador Laurez Moreira (PSD), anunciou apoio à pré-candidatura de Lucas Campelo (Republicanos) para deputado federal. Campelo integra a base do governador Wanderlei Barbosa e mantém estreita ligação com o grupo de Araguaína.

O anúncio, realizado via redes sociais, evidencia a chamada “união dos contrários”. Morais, que se consolidou como um dos principais opositores à gestão da prefeita Josi Nunes (União Brasil) e à sua filha, a pré-candidata Luana Nunes, agora caminha com um nome do Republicanos — legenda comandada pelo próprio governador Wanderlei. O vereador Pedro Morais destacou em sua publicação que a escolha por Campelo baseia-se em: “A política precisa de renovação de verdade — e ela começa com coragem, propósito e gente que representa o novo”, disse no Instagram. Dobradinhas e geopolítica regional

A movimentação de Lucas Campelo não se limita a Gurupi. Após migrar do União Brasil para o Republicanos, o vereador de Araguaína consolidou uma “dobradinha” no norte do estado com Kátia Chaves, ex-secretária da Governadoria e esposa do deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos).

Essa articulação cria um desenho curioso: enquanto Fortes faz dobradinha em Gurupi com Luana Nunes (União Brasil) — sua esposa, Kátia Chaves, une forças com Campelo, ambos amigos pessoal do governador Wanderlei Barbosa e da primeira-dama Karynne Sotero; por sua vez Campelo recebe o apoio do maior opositor local de Josi Nunes.

A independência…

As alianças para 2026 no Tocantins revelam que a fidelidade partidária é, muitas vezes, secundária à estratégia de sobrevivência regional. O apoio de Pedro Morais a um candidato de Araguaína, ignorando as fronteiras de seu grupo original (PSD/Laurez), sugere uma tentativa de buscar “oxigênio” político fora do embate direto entre Laurez e Josi.