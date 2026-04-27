Em cerimônia prestigiada por líderes do PT e PSD, Laena Brito assume Superintendência da Pesca e projeta Tocantins como polo nacional do setor

Da Redação

A advogada e coordenadora o Setorial de Direitos Humanos do PT no Tocantins, Laena Brito tomou posse nesta segunda-feira, 27, como a nova Superintendente Federal de Pesca e Aquicultura no Tocantins. O evento, realizado na da Superintendência Federal da Agricultura em Palmas, reuniu autoridades federais, estaduais e representantes do setor produtivo, consolidando a nomeação como um marco para o fortalecimento da economia pesqueira sob a ótica do desenvolvimento social e sustentável do Governo Lula.

Com uma trajetória sólida na gestão pública e experiência no Incra, Laena Brito chega à pasta com a missão de destravar o potencial da maior bacia hidrográfica do país e integrar as comunidades pesqueiras aos programas de fomento federal.

Em seu discurso, Laena destacou que o foco central de sua gestão será o impacto real na vida das comunidades. “Assumo esta missão com alegria e foco na união de forças para fazer a política pública acontecer. O que importa é que as comunidades tenham a vida impactada pelo nosso trabalho na Superintendência. Temos o potencial da maior bacia hidrográfica do país e, com parcerias íntegras e responsáveis, vamos entregar resultados que o setor aguarda”, destacou.

O presidente estadual do PT Tocantins, Nile William, reforçou a competência da nova superintendente e a importância estratégica do setor. “Laena traz uma experiência ímpar, com foco no social e na agrariedade. O setor pesqueiro é um vetor gigante da nossa cadeia produtiva, mas ainda sofre com a falta de atenção do poder público estadual. Tenho certeza que a Dra. Laena fará a teia de diálogo necessária para colocar o Tocantins como polo pesqueiro nacional e alavancar o desenvolvimento sócio-sustentável”, pontuou.

O Senador Irajá também avalizou a escolha, sublinhando a vocação do estado. “O Tocantins tem vocação para o setor e, com cuidado, é possível enfrentar os desafios. A vinda da Laena agrada pela qualidade técnica e pela vocação do cuidado com as pessoas. Tenho certeza de que ela desenvolverá um grande trabalho”, disse Irajá.

A ciência e a produção também se fizeram presentes. Roberto Brunes, chefe geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, celebrou a oportunidade de cooperação. “É um momento de celebração. Temos a Embrapa Pesca e Aquicultura aqui no estado e esta é uma oportunidade de trabalharmos juntos pelo desenvolvimento do Tocantins e do País.”

O Protagonismo de quem Produz

Um dos momentos mais significativos foi a fala de Maria Luiza, pescadora do Parque Aquícola Sucupira, que cobrou reconhecimento e ofereceu colaboração. “Precisamos de atenção. Aqueles que dependem diretamente da pesca precisam ser reconhecidos. Somos referência, somos modelo e convido o Governo Federal para vir buscar esse modelo conosco no Parque Aquícola Sucupira”, acertou a pescadora.

A mesa de honra e a plateia contaram com presenças ilustres que reforçam o prestígio da nova gestão, incluindo, o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira; o superintendente Federal da Agricultura, Paulo Lima; a superintendente de Pesca e Aquicultura do Estado, Taiana Brunes; além de lideranças petistas, representantes de colônias de pescadores e gestores públicos.

Perfil da nova superintendente

Advogada e especialista em gestão pública, Laena Brito (34) assume a Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no Tocantins consolidando uma trajetória dedicada à articulação institucional e aos direitos sociais. Laena possui histórico de atuação técnica e política com foco no fortalecimento de comunidades vulneráveis e na otimização de serviços públicos.

Sua experiência no executivo inclui a coordenação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Colinas do Tocantins e a assessoria do Núcleo do Procon. No âmbito jurídico-administrativo, atuou como Gerente da Assistência Judiciária do Sistema Prisional do Estado, onde geriu protocolos de acesso à justiça e garantias de direitos.

Laena é uma voz ativa na defesa da paridade de gênero e na ampliação da participação feminina nos espaços de decisão. No campo político, coordena o Setorial de Direitos Humanos do PT no Tocantins, acumulando capital político que agora direciona para o desenvolvimento da economia aquícola regional, visando a modernização do setor e a segurança alimentar no estado.