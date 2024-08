Deputado Gutierres Torquato reafirma apoio e confiança no Governador Wanderlei Barbosa

Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato manifestou publicamente seu apoio e solidariedade ao Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacando a importância do trabalho que o governador tem realizado em prol do estado e de sua população.

“Gostaria de expressar meu apoio e solidariedade ao Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Seu compromisso e dedicação ao bem-estar da população são notáveis e essenciais para o progresso e segurança da nossa comunidade. Reafirmo minha confiança no seu trabalho e na sua capacidade de enfrentar os desafios com responsabilidade,” afirmou o deputado.

O Deputado Gutierres Torquato tem sido um parceiro constante nas iniciativas voltadas ao desenvolvimento do Tocantins, e reforça que, diante dos desafios, a liderança e a competência do governador são fundamentais para a continuidade do trabalho que vem sendo realizado. O deputado concluiu sua declaração expressando confiança no futuro do estado sob a condução do governador Wanderlei Barbosa, que tem se destacado pelo comprometimento com as demandas dos tocantinenses e pela busca incessante por melhorias em diversas áreas.

Esta declaração reforça o alinhamento e o respeito mútuo entre as lideranças políticas que trabalham incansavelmente pelo Tocantins, mantendo o foco em soluções que tragam benefícios concretos para a sociedade.

Fonte: Ascom Dep. Est. Gutierres Torquato