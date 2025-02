A convite de Gaguim, Ministro do Turismo visita Palmas para debater potencial turístico do Tocantins

da redação

No próximo dia 10 de fevereiro, Palmas receberá a visita do Ministro do Turismo, Celso Sabino, integrante do partido União Brasil. A agenda oficial incluirá uma série de compromissos voltados para a valorização e o desenvolvimento do setor turístico no Tocantins, estado com grande potencial para o ecoturismo e o turismo de aventura.

Pela manhã, o ministro participará de um encontro no Palácio Araguaia, onde discutirá, ao lado de lideranças políticas e gestores locais, estratégias para impulsionar o turismo na região. As atividades seguirão ao longo do dia com reuniões e visitas técnicas a pontos estratégicos da capital e do estado.

A expectativa é que a visita do ministro resulte em novas parcerias e investimentos que ampliem o potencial turístico do Tocantins, beneficiando tanto a população local quanto os visitantes que buscam experiências únicas na região.