Prefeitura de Cariri cancela uso de recursos públicos na Agrosoja 2026 após parecer jurídico

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Cariri do Tocantins anunciou, na tarde desta segunda-feira (22), a decisão de não utilizar recursos públicos municipais no financiamento da Agrosoja 2026. Em pronunciamento divulgado em vídeo, o prefeito Antônio Carlos Martins, o Tetin, informou que a medida atende a critérios técnicos e legais estabelecidos pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e pela Controladoria-Geral do Município (CGM). O cancelamento do repasse orçamentário visa à adequação estrita à legislação eleitoral e às recomendações emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e demais órgãos de fiscalização.

Parecer técnico e motivação jurídica

De acordo com a gestão municipal, o cancelamento dos investimentos públicos no evento foi fundamentado na necessidade de assegurar a regularidade jurídica do município durante o ano eleitoral. Em anos de pleito, o direcionamento de verbas da municipalidade para festividades e eventos de grande porte sofre restrições severas. A análise conjunta da PGM e da CGM indicou que a liberação de dotações orçamentárias municipais para a feira traria riscos de sanções administrativas e judiciais para o ordenador de despesas e para a própria municipalidade.

Histórico e continuidade de serviços

Embora o executivo local reconheça a relevância socioeconômica da Agrosoja na movimentação do agronegócio e do comércio caririense, o prefeito destacou que as exigências da lei eleitoral se impõem sobre as conveniências do calendário de eventos oficiais. Na mensagem transmitida, foi ressaltado que a contenção da verba não afetará o plano de investimentos em áreas prioritárias da administração, tais como os programas em andamento na saúde, educação, infraestrutura urbana, habitação popular e fomento à agricultura familiar.

Segurança Jurídica

A decisão da Prefeitura de Cariri de vetar o custeio da Agrosoja 2026 reflete o pragmatismo necessário às gestões municipais em períodos de transição política e vigilância institucional acirrada. Ao abrir mão de um evento com forte apelo popular em nome da segurança jurídica, a administração antecipa-se a possíveis representações do Ministério Público e a questionamentos de opositores, blindando o erário e o próprio mandato de contestações sobre abuso de poder econômico ou político. Sob o aspecto financeiro, o recuo preserva a receita corrente líquida para a manutenção de serviços essenciais, embora imponha ao setor privado regional o desafio de autofinanciar as próximas edições da feira, caso haja interesse em mantê-la ativa no calendário econômico do sul do estado.