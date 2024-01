Cineasta Hélio Brito segue produção de filme que aborda disputas políticas no norte do TO

Por Cinthia Gomes de Abreu

Selecionado no edital Novos Realizadores do Fundo Setorial do Audiovisual, de 2022, da Agência Nacional do Cinema (Ancine), o longa-metragem “Águas Passadas – O Rio Como Testemunha”, do cineasta Hélio Brito, de Palmas, será produzido ainda neste ano. A produção é classificada como um Docudrama, ou seja, um documentário ficcionado, mas baseado em fatos reais.

De acordo com o cineasta, o filme será destinado à exibição em Salas de Cinema, como primeira janela. A previsão de lançamento oficial é para o segundo semestre de 2025, nas Salas de Cinema do Brasil.

No momento, o filme se encontra na fase de Desenvolvimento e Pré-Produção. Para isso, o diretor Hélio Brito e sua equipe já estiveram em Tocantinópolis e Porto Nacional -TO e Goiânia e Goiás Velho-GO. No mês de fevereiro, a equipe visita novamente Tocantinópolis-TO, Filadélfia-TO, Grajaú-MA e Carolina-MA, dentre outras cidades.

Sinopse

A produção discorre sobre as disputas políticas ocorridas no sul do Maranhão e extremo norte de Goiás (hoje Tocantins), logo após a Proclamação da República (1889). São relatadas na obra audiovisual uma série de convulsões sociais que envolveram as cidades maranhenses de Grajaú, Carolina e Pastos Bons, e as cidades goianas (hoje tocantinenses) Filadélfia e Tocantinópolis, com destaque para a chamada “primeira revolução de Boa Vista do Tocantins” (atual Tocantinópolis), ocorrida entre 1892 e 1895.

A produção relata uma verdadeira guerra civil que durou cinco anos, tendo de um lado o Coronel Carlos Leitão (maranhense) que tentava viabilizar a fundação do Estado Livre de Pastos Bons, e do outro lado, o Tenente-Coronel Perna (cearense), na época prefeito de Boa Vista, e que não queria deixar essa cidade goiana fazer parte do novo Estado, e nem do Maranhão. “Enfim, disputavam o poder político na mais promissora cidade dessa região do Brasil. Boa Vista do Tocantins chegou a ser a segunda maior cidade do imenso estado de Goiás, perdendo apenas para Catalão, situada no sul do estado”, descreve o cineasta.

O elenco será composto por atores/atrizes e figurantes tocantinenses e maranhenses. As locações incluem cidades como Goiás Velho (GO), na época a capital do imenso estado de Goiás, do qual fazia parte a longínqua Boa Vista do Tocantins; Tocantinópolis (TO), antiga Boa Vista do Tocantins, a cidade que era disputada pelos dois coronéis em conflito; Carolina (MA), importante cidade dessa região e próxima a Boa Vista, onde muitas famílias boavistenses se refugiavam durante os violentos combates; Filadélfia (TO), cidade-irmã de Carolina, separadas apenas pelo Rio Tocantins, onde moravam alguns líderes importantes dos grupos em disputa; Grajaú (MA), cidade central do projeto de criação do novo estado de Pastos Bons e origem política do Coronel Carlos Leitão; e Pastos Bons (MA), cidade que se transformaria na capital e daria nome ao novo estado.

O projeto é uma realização da HB Videofilmes, de Palmas, contemplado no Edital de Cinema Novos Realizadores 2022, da Agência Nacional do Cinema (Ancine), com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Sobre o Diretor

Hélio Brito é tocantinense nascido em Porto Nacional. Ex-Presidente do Cineclube Antônio das Mortes, de Goiânia, ex-vice-presidente da ABD-GO (Associação Brasileira de Documentaristas), e ex-presidente da ATCV (Associação Tocantinense de Cinema, Vídeo e TV). Tem no currículo 17 obras audiovisuais nos gêneros documentário e ficção. Dentre elas, uma Série inédita de 05 episódios, sobre o engenheiro Bernardo Sayão e a rodovia Belém-Brasília, e que será lançada em 2024 na rede de TV´s Públicas brasileiras.