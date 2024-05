Primeiro resort do Tocantins, Five Senses tem a piscina com maior borda infinita do país

Situada com uma vista panorâmica para o lago, a serra e a cidade de Palmas, a piscina está posicionada estrategicamente em frente à praia. Sua proximidade com a faixa de água do lago ampliará a sensação de continuidade, integrando perfeitamente a piscina ao entorno aquático.

“Ao considerar todos os detalhes, buscamos intensificar a integração entre a piscina e a natureza. A vista proporcionada aos frequentadores da piscina será ampliada pela continuidade visual com o lago, resultando em uma integração harmoniosa com a paisagem e a superfície da água. Até mesmo a escolha da cor dos revestimentos foi cuidadosamente pensada para acentuar a tonalidade da água. Dessa forma, os hóspedes poderão aproveitar das comodidades do resort, enquanto desfrutam da sensação de estar imersos no próprio lago”, esclarece Jimmy Reile, responsável pelo Five Senses.

A piscina de borda infinita é apenas um dos atrativos do resort, que também terá SPA, academia, salão de jogos, espaço kids, dois bares molhados, dois restaurantes, sendo um rooftop de alta gastronomia.

Embora cercado pela natureza, o Five Senses Resort integra tecnologia a sua estrutura. Com elevadores interativos de última geração (nove no total), equipados com displays de alta resolução, por meio de um espelho touchscreen, os hóspedes terão acesso, com facilidade, ao cardápio dos restaurantes, a previsão do tempo e a programação dos atrativos do resort.

Pensando nas altas temperaturas do Tocantins, todo o empreendimento foi construído utilizando materiais com alta resistência ao calor, como a vermiculita expandida que aliada ao sistema de ar-condicionado de alto desempenho da marca americana Trane, garante o conforto térmico e eficiência graças à tecnologia VRF.

“Além disso, toda a fachada é 100% revestida em pedras naturais, aliando a estética e a durabilidade, juntamente com o mármore travertino. Para completar a beleza dos detalhes, há ainda o guarda-corpo em aço inox”, pontua Jimmy.

No Resort cada proprietário tem direito a duas semanas no ano para utilizar o imóvel adquirido e ainda vai poder aproveitar mais de 3.000 localidades parceiras da Five Senses no Brasil e no exterior, com destaque para destinos clássicos como Paris, Orlando e Cancún. O sistema ajuda a tornar um bem inicialmente escasso em algo de amplo acesso, como uma segunda residência de férias.

O Five Senses entra em operação no segundo semestre deste ano, mas quem é proprietário já pode aproveitar as experiências por meio do Clube de Vantagens, viajando para destinos como Montevidéu, Gramado, Caldas Novas, Orlando e Roma. Até o momento, mais de 110 clientes do resort já viajaram pelo serviço e mais de 60 pelo Clube de Vantagens.

“O Clube conta com milhares de destinos nacionais e internacionais, além de hospedagens em hotéis, resorts, pousadas e cruzeiros. Por meio do nosso serviço de concierge com atendimento personalizado é possível obter descontos em passagens áreas e hospedagem”, explica Jimmy.

O Resort

Com um modelo de economia compartilhada na multipropriedade imobiliária turística, onde o imóvel é fracionado e vendido para diferentes donos, que podem alternar o uso do espaço, o empreendimento tem área total de 22.000 m² e 202 unidades. Com apartamentos de um e dois quartos, coberturas duplex e diferentes opções de planta, variando de 36,82 m² a 69,18 m², cada unidade pode acomodar de quatro a seis pessoas, proporcionando conforto e comodidade aos proprietários durante suas estadias e ampliando a capacidade hoteleira do espaço.