Padre Fábio de Melo realiza show no penúltimo dia do Capital da Fé

A penúltima noite do Capital da Fé foi marcada por dois sentimentos: alegria e devoção. A noite, além de ser a primeira em que os fiéis não precisaram se preocupar com a garoa e puderam preencher todos os espaços sem medo, contou com a apresentação dos artistas nacionais Pe. Fábio de Melo e Colo de Deus e dos regionais Pe. Geraldinho e William Pontes.

O Pe. Geraldinho, que faz parte da Arquidiocese de Palmas, abriu a noite com uma explosão de celebração, cantando músicas como ‘Vou Para o Alvo’ e ‘Quem é essa que avança como Aurora’, tirando todos do chão. Já William Pontes transformou a atmosfera da Vila Olímpica com serenidade e louvor, levando todos à adoração.

O primeiro artista nacional a cantar na noite foi o Pe. Fábio de Melo, dono de vários sucessos como ‘Deus Cuida de Mim’, ‘Nunca Pare de Lutar’ e ‘Nas Asas do Senhor’. Ele foi apresentado pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. “Padre, eu agradeço, em nome do povo palmense, pelo esforço de estar aqui em tantas edições e fazer parte dessa história tão linda. Desejo que todos sejamos transformados e preparados para viver o extraordinário de Deus”, finalizou.

O show do Pe. Fábio de Melo teve um repertório diverso, que ia desde músicas religiosas até forró e samba seculares. O religioso falou ao público da importância de orar com as músicas que já se conhece. Ele também ressaltou a importância do autoamor: “O amor próprio nos livra das armadilhas do diabo, é como um anticorpo. Se você quer evangelizar alguma pessoa, ajude ela a ter amor próprio. A gente vive melhor quando se ama”.

Luana Farias e Carla Leão são amigas de longa data e estavam emocionadas ao ouvir o padre. Elas trouxeram consigo exemplares do livro ‘A hora da essência’, que ele publicou, e a jovem Marla Brito, aluna de Luana, para fazer parte desse momento especial.

A Comunidade Colo de Deus foi a responsável por fechar a noite com chave de ouro. O grupo, quem têm um repertório cheio de alegria e uma grande presença de presença de palco, levou a juventude a dançar, celebrar e adorar sem parar até o fim do evento.

