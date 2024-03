Polícia Civil captura foragido de alta periculosidade em Gurupi

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 88° Delegacia de Polícia Civil, com o apoio da Central de Flagrantes de Gurupi, efetuou a prisão de L.P.S., de 42 anos, conhecido como “Madruga”. O indivíduo estava foragido desde 31 de outubro de 2022, quando fugiu do presídio de Santa Isabel-PA, após não retornar de uma “saidinha” concedida como benefício à época. L.P.S. cumpria pena por uma série de roubos, totalizando 34 anos de prisão.

A captura de “Madruga” ocorreu após intensa investigação policial, que identificou sua presença em Gurupi. Além do mandado de prisão em aberto, o foragido foi autuado em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

A investigação da equipe do 88° DP também aponta L.P.S. como suspeito de um furto ocorrido no dia 13 de março de 2024, no setor Waldir Lins, em Gurupi. A participação do indivíduo em outros delitos não está descartada, e as autoridades seguem empenhadas em esclarecer sua possível ligação com outras atividades criminosas.

L.P.S. será recolhido na Casa de Prisão Provisória (CPP) local, ficando à disposição do Poder Judiciário para as devidas providências legais.