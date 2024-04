União vence Tocantinópolis e está a um empate do título do Campeonato Tocantinense

da redação

O União derrotou o Tocantinópolis, por 2 a 1, no primeiro jogo da final no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). Gustavo Costa, contra, e Jean garantiram a vitória, que segue invicta. Robinho marcou para o time alviverde. Com a vitória, o União joga pelo empate no segundo jogo da final.

Por ter feito melhor companha na 1ª fase, a equipe decide no Mirandão, em Araguaína, no próximo sábado, às 18h30. Com esta derrota, o Tocantinópolis precisa vencer o time celeste por dois gols ou mais de diferença para conquistar o tetra seguido. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.