Sobre morte de animal: Sindicato rural de Gurupi afirma que colocou veterinário a disposição da cavalgada e afirma que ocorrido aconteceu fora do percurso e depois do evento

da redação

O Sindicato Rural de Gurupi lamentou o ocorrido sobre a morte de um animal que aconteceu neste domingo no centro de Gurupi. Em nota, a entidade afirmou que colocou um veterinário a disposição, durante toda a Cavalgada, para prestar atendimento e socorrer os animais que participaram do evento e que precisaram de algum tipo de apoio. A nota afirma ainda que o referido animal morreu fora do percurso da Cavalgada e após o término do evento.

NOTA SINDICATO RURAL DE GURUPI

O Sindicato Rural de Gurupi lamenta profundamente a morte de um animal, ocorrida na noite deste domingo, fora do percurso e após o término da Cavalgada.

A entidade se solidariza com todos aqueles que, assim como o próprio Sindicato Rural de Gurupi, lutam valorosamente pela defesa das causas animais.

Importante destacar que, desde o início da organização do evento, o Sindicato Rural de Gurupi sempre pensou no bem-estar dos animais, determinando quatro pontos de parada para descanso durante o percurso da Cavalgada e a instalação de três pontos de água para a hidratação e cuidado dos animais.

Além disso, o Sindicato Rural de Gurupi também colocou um veterinário à disposição, durante toda a Cavalgada, para prestar atendimento e socorrer os animais que participaram do evento e que precisaram de algum tipo de apoio.

Todos esses serviços oferecidos pelo Sindicato pelo bem-estar dos animais foram amplamente divulgados pela imprensa e era de conhecimento dos participantes.

Infelizmente, neste caso, o auxílio do veterinário oferecido pelo Sindicato Rural de Gurupi na Cavalgada não foi acionado pelo proprietário do animal, já que o referido animal morreu fora do percurso da Cavalgada e após o término do evento.

Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos nosso compromisso da defesa, do cuidado e do respeito às causas animais.