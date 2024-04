PL 3413/2019 de autoria do deputado Gaguim passa pela Comissão de Finanças e Tributação

Por Redação

No âmago deste PL está a proposta de equiparar, mediante declaração do segurado, o menor sob sua guarda judicial ao status de filho do segurado. Contudo, tal equiparação é condicionada à vulnerabilidade do menor, que deve carecer de recursos para seu sustento e educação. Essa iniciativa amplia consideravelmente o alcance das políticas de proteção social previstas na legislação.

Além de expressar o firme compromisso do Deputado Gaguim com as necessidades sociais, o PL 3413/2019 busca garantir que crianças e adolescentes em situações vulneráveis tenham acesso aos benefícios previdenciários fundamentais para seu desenvolvimento e bem-estar.

A aprovação deste projeto na Comissão de Finanças e Tributação marca um avanço notável no debate legislativo sobre proteção social no Brasil. Agora, o PL segue para as próximas fases do processo legislativo, onde espera-se que continue a conquistar apoio até se tornar efetivamente uma lei capaz de melhorar a qualidade de vida de milhares de brasileiros.