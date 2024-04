Cavalgada dá o pontapé inicial para 49º Expo Gurupi

A concentração começou às 10h na chácara Linolândia, na saída para o município de Peixe. Cavaleiros e cavaleiras partiram em direção ao Parque de Exposições de Gurupi às 13h. O percurso foi feito durante toda a tarde nos desfiles das comitivas. Ao longo do trajeto, foram instaladas caixas d’agua para hidratação dos pontos de descanso, visando o bem-estar animal.

A organização do evento assinou termo de cooperação com e Ministério Público Estadual (MPTO) e a medida atendeu recomendações para evitar situações de maus-tratos aos cavalos e bois. Além disso, os órgãos de fiscalização orientaram a proibição de uso de esporas pontiagudas, uso de chicotes de forma agressiva ou com pontas afiadas, excesso de peso no animais e jornada exaustiva durante o percurso.