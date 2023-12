Detran/TO realiza leilão de mais de 600 veículos em Paraíso do Tocantins

Por Redação

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE/TO), do último dia 28 de novembro, um edital de leilão de veículos apreendidos, mais de 600 lotes, em Paraíso do Tocantins, região central do estado. Os lances iniciais variam de R$ 20 (vinte reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O leilão do dia 13 de dezembro será exclusivamente de sucata aproveitável, ou seja, as peças podem ser retiradas para serem aproveitadas em outros veículos, enquanto que no dia 14 de dezembro será realizado o leilão destinado à circulação.

Os interessados podem visitar os 620 lotes até o dia 12 de dezembro, em dias úteis, das 8h às 18h, no pátio da empresa concessionária do Detran, Sancar Gestão Empresarial e Logística de Veículos LTDA, na Rodovia BR 153 KM 496, S/N, Santa Luzia, em Paraíso do Tocantins.

Conforme o edital, os veículos classificados como conservados, com placa de outro estado e que apresentarem débitos não quitados pelo valor da arrematação, terão os débitos desvinculados pelo órgão de registro, após comunicação. Para as sucatas, a pessoa que arrematar o lote só poderá aproveitar as peças após ocorrer a baixa do registro pelo estado de origem.

Para participar, basta que o interessado se cadastre no site da empresa e encaminhe os documentos indicados no edital, e confirme o cadastro através de seu e-mail. O cadastramento é gratuito e indispensável para quem deseja participar do leilão.

A inscrição e os documentos serão analisados dentro de um prazo de 24 horas. Somente após a análise e aprovação da documentação exigida será efetivado o cadastro e o interessado estará habilitado para o envio de lances através do portal online. Não serão aceitos lances via e-mail, telefone ou qualquer outro meio diferente dos previstos no Edital.

Quem pode participar?

Para a aquisição de veículos classificados como conservados poderão participar pessoas físicas ou jurídicas, de qualquer natureza. Já e veículos classificados como sucatas, só poderão participar pessoas jurídicas, que comprove o registro de Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE, com a respectiva atividade de desmontagem, devidamente registrada no órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal em que atuar, atendendo as condições da Lei 12.977/2014.

Não podem participar: pessoas menores de idade ou incapazes nos termos da legislação civil, servidores (ocupantes de cargos efetivos ou comissionados) do Detran, bem como estagiários e demais pessoas que possuam qualquer outro tipo de vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com o órgão.

Detran Alerta!

Os cidadãos e as empresas que desejem participar desse leilão devem estar atentos quanto a fraudes e verificar se estão acessando o site oficial da Sancar Veículos, que é a empresa responsável pelo leilão.