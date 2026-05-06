Gestão de Wanderlei Barbosa é aprovada por 83% dos tocantinenses, aponta Nexus

Da Redação

Uma pesquisa realizada pelo instituto Nexus entre os dias 13 e 21 de março de 2026 revela que 83% da população do Tocantins avalia positivamente a gestão do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). O levantamento, que ouviu 1.009 eleitores em todo o estado, indica que o governo é considerado “ótimo” por 12% dos entrevistados, “bom” por 39% e “regular” por 32%. A coleta de dados ocorreu para mensurar a percepção pública sobre o desempenho administrativo e as entregas setoriais no segundo mandato.

Índices de aprovação e perspectivas futura

A aprovação direta à metodologia de trabalho do governador atinge 70%. De acordo com o instituto, 62% dos cidadãos afirmam que a situação do estado apresentou melhorias desde janeiro de 2023, início do atual mandato. No que tange à expectativa para o encerramento do ciclo administrativo em dezembro de 2026, 55% dos entrevistados projetam um desempenho ótimo ou bom.

Em resposta aos dados, Wanderlei Barbosa atribuiu o resultado ao trabalho da equipe de governo e reiterou o compromisso com a continuidade das ações administrativas até o término do período constitucional.

Avaliação por setores e políticas públicas

A pesquisa segmentou a percepção de melhoria por áreas de atuação. Os setores que registraram maior evolução na visão do eleitorado nos últimos quatro anos foram:

Educação: 21%

Saúde: 19%

Infraestrutura e Obras: 17%

O setor agrícola apresentou o maior índice de percepção positiva isolada, com 45% dos entrevistados apontando avanços desde 2023. Na modalidade de memória espontânea — quando não são apresentadas opções ao entrevistado —, as áreas mais citadas foram educação (16%), estradas e rodovias (13%) e urbanização (12%).

Atributos pessoais e Metodologia

Os participantes também avaliaram características do perfil do governador em uma escala de 1 a 5. Os atributos com maior pontuação foram “trabalhador” (3,5), “bom gestor” (3,4) e “próximo da população” (3,3).

O levantamento da Nexus possui margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%.

Os índices de aprovação superiores a 80% (somados ótimo, bom e regular) consolidam o capital político de Wanderlei Barbosa em um ano de transição e sucessão. A percepção de melhoria em áreas estruturais, como estradas e educação, sugere uma capilaridade das ações governamentais que transcende a capital e atinge o interior do estado. Para o cenário político de 2026, tais números conferem ao governador um papel central na articulação de sua sucessão, evidenciando que a continuidade administrativa possui respaldo popular significativo, embora o desafio resida em manter a entrega de serviços públicos diante das oscilações econômicas sazonais.

Fonte: Ascom Wanderlei Barbosa