Nelore Brilhant e Cooperfrigu Foods integram debates estratégicos da Novilho Precoce na Agrotins 2026

Com foco em rastreabilidade e gestão de risco, Associação e parceiros como a Nelore Brilhant discutem o futuro da pecuária de corte na maior feira do Norte do Brasil

Por Redação PALMAS – A pecuária de corte tocantinense entra em uma fase decisiva de planejamento com a chegada da Agrotins 2026. Entre os dias 12 e 16 de maio, no Parque Agrotecnológico Mauro Mendanha, a Associação de Pecuaristas do Tocantins – Novilho Precoce, acompanhada por parceiros estratégicos como a Nelore Brilhant, promove uma agenda técnica voltada para a alta performance e a segurança financeira do produtor rural. O tema deste ano, “Origem rastreada, qualidade comprovada”, reflete a crescente exigência do mercado global por transparência e sustentabilidade.

A programação oficial da entidade tem início na quarta-feira (13), às 16h30, com foco em inteligência financeira. Matheus Zimmermann, do Sicredi, apresentará estratégias de hedge e derivativos, ferramentas fundamentais para mitigar riscos em um mercado de commodities cada vez mais volátil. Na quinta-feira (14), o cenário se volta para as projeções da safra 2026/2027, em palestra conduzida por Ronaty Makuko, da Pátria Agronegócios, que analisará o comportamento da arroba e os custos operacionais do ciclo.

O presidente da Novilho Precoce, Fernando Penteado, reforça que a união de grandes marcas e criatórios no estande da associação visa transformar a informação em rentabilidade direta no campo. Além da Nelore Brilhant, o grupo de apoio conta com nomes de peso como Cooperfrigu Foods, Minerva Foods e Nelore Cedro.

O Agronegócio na Era da Precisão

A presença de referências da genética, como a Nelore Brilhant, em fóruns de decisão na Agrotins 2026, sinaliza que a pecuária tocantinense não se limita mais apenas à produção de proteína, mas sim à gestão de ativos biológicos e financeiros.