Ataídes nega uso de estrutura profissional e recorre contra decisão que removeu vídeos de pré-campanha

Por Wesley Silas

O empresário e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Ataídes Oliveira, confirmou em um vídeo divulgado em suas redes sociais que apresentará recurso contra a decisão da Justiça Eleitoral que determinou a exclusão de cinco vídeos de suas redes sociais. A medida atende a uma representação do Ministério Público Eleitoral (MPE), sob a tese de que a qualidade técnica das produções poderia configurar abuso de poder econômico. O pré-candidato rebate o fundamento, alegando que os conteúdos consistiam em reflexões setoriais sem qualquer pedido explícito de votos.

Contraponto ao Ministério Público

A defesa de Oliveira contesta a interpretação do MPE sobre o uso de estrutura profissional. Segundo o empresário, o material foi produzido de forma simplificada, em ambiente próprio e sem a contratação de agências publicitárias ou suporte financeiro de grande porte. O recurso judicial buscará reverter a liminar fundamentado no direito à livre manifestação de pensamento e na ausência de elementos que caracterizem propaganda eleitoral antecipada.

Conteúdo das publicações

Os vídeos, publicados há aproximadamente três meses, abordavam propostas para as áreas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura estadual. Para o pré-candidato, a manutenção do material nas redes sociais faz parte do debate democrático e do processo de apresentação de ideias ao eleitorado, desde que respeitados os limites da legislação que veda o pedido direto de sufrágio antes do período oficial.

Análise: A judicialização da estética na pré-campanha

O caso evidencia uma tendência de judicialização que vai além do discurso político, alcançando a qualidade técnica da comunicação digital. A linha adotada pelo Ministério Público sugere que a “sofisticação audiovisual” pode ser, por si só, um indício de desequilíbrio econômico. Ao recorrer, Ataídes Oliveira tenta evitar que o precedente se consolide, o que poderia restringir o uso de ferramentas de comunicação por pré-candidatos que detêm recursos próprios, forçando uma padronização estética nas redes sociais durante o período de pré-campanha.