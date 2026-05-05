Mulher é agredida após tentar impedir violência contra criança em supermercado

Polícia Civil utiliza imagens de monitoramento da Avenida S-15 para identificar agressor que desferiu soco e chute contra a vítima; denúncia é ferramenta essencial contra a impunidade

Da Redação GURUPI – Uma intervenção motivada pelo senso de proteção terminou em violência gratuita no Setor Alto da Boa Vista, em Gurupi. De acordo com informações apuradas pelo repórter Jair Inocêncio, uma mulher foi agredida fisicamente após repreender um homem que batia em uma criança no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida S-15. O caso, que já está sob investigação da Polícia Civil, acende um alerta sobre a segurança e a necessidade de punição rigorosa para atos de hostilidade contra o gênero feminino.

Segundo o relato da vítima, ao presenciar a agressão contra o menor, ela decidiu intervir verbalmente. Em resposta, conforme o jornalista Jair Inocêncio, o suspeito proferiu ameaças antes de partir para a agressão física, atingindo a mulher com um soco e um chute. A frieza do agressor chamou a atenção: enquanto a vítima buscava auxílio telefônico em estado de choque, o indivíduo guardou as compras em seu veículo e deixou o local com tranquilidade.

Investigação e Identificação A Polícia Civil do Tocantins confirmou, repórter Jair Inocêncio, que as diligências já estão em curso. Os investigadores detêm as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento e do monitoramento externo da Avenida S-15, que registraram toda a movimentação. O suspeito possui barba e, no momento do crime, trajava boné, camiseta e short azuis, além de possuir um curativo visível em um dos braços.

Embora o crime seja tipificado como lesão corporal e não se enquadre na Lei Maria da Penha — por não haver vínculo doméstico ou familiar entre as partes —, a autoridade policial trabalha para que o homem responda judicialmente pelo ato de violência injustificada.

A importância do registro e da denúncia Este episódio reforça a relevância da denúncia como o principal mecanismo para coibir a violência contra a mulher. Especialistas em segurança pública e direitos humanos destacam que o silêncio favorece o agressor, permitindo que comportamentos violentos se repitam. Ao formalizar a ocorrência, a vítima não apenas busca justiça individual, mas contribui para a construção de estatísticas que fundamentam políticas públicas de proteção.

Em Gurupi, a colaboração da comunidade é fundamental. Informações que ajudem na localização do suspeito podem ser repassadas anonimamente via 190 (Polícia Militar) ou diretamente à Delegacia de Polícia Civil. A vigilância comunitária e a coragem de denunciar são os primeiros passos para reduzir os índices de criminalidade e garantir que espaços públicos, como supermercados e centros comerciais, sejam ambientes de respeito e segurança.

Um dever coletivo.

A agressão ocorrida no Setor Alto da Boa Vista é o reflexo de uma intolerância social que atinge, de forma desproporcional, as mulheres que se posicionam contra injustiças. O fato de o agressor agir com calma após o crime sugere um sentimento de impunidade que só pode ser combatido com a eficácia do aparato policial e a celeridade do Judiciário. O Portal Atitude reforça que a proteção à mulher e à infância é um dever coletivo. Ocupar espaços de denúncia é, antes de tudo, um ato de cidadania necessário para que o Tocantins avance no combate à barbárie cotidiana.