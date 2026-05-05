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terça-feira, 5 maio

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Wanderlei Barbosa destaca que falha humana causa 51% dos acidentes no Tocantins e anuncia implantação de programa pedagógico na rede estadual no lançamento do Maio Amarelo 2026

Atitude TocantinsPor 4 minutos de leitura

Durante lançamento da campanha, governador autorizou sinalização viária em 60 municípios e firmou parceria para levar educação de trânsito às escolas estaduais.

Por Wesley Silas

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lançou nesta terça-feira (5), no Palácio Araguaia, em Palmas, a campanha Maio Amarelo 2026. Sob o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a iniciativa deste ano foca na redução de sinistros por meio da conscientização e da melhoria da infraestrutura urbana. Na solenidade, Barbosa autorizou o início da segunda etapa do projeto de sinalização viária, que beneficiará 60 municípios, e assinou um Termo de Cooperação técnica para implantar o programa pedagógico Conexão Dnit na rede estadual de ensino.

Governador Wanderlei Barbosa lança campanha Maio Amarelo 2026, maior iniciativa do país voltada à educação e conscientização no trânsito

Raio-x do trânsito: falhas humanas e colisões lideram estatísticas

O lançamento da campanha foi acompanhado pela divulgação de dados alarmantes sobre o comportamento dos condutores no estado. De acordo com o balanço do primeiro trimestre de 2026, embora tenha ocorrido uma redução de 10,82% nas ocorrências gerais em relação ao ano anterior, os tipos de acidentes e suas causas revelam um padrão crítico:

  • Colisões: Seguem como a ocorrência mais frequente, representando 71,65% dos registros.
  • Fator Humano: As falhas cometidas por condutores são responsáveis por 51,27% dos sinistros.
  • Velocidade: Em 2025, o excesso de velocidade representou quase 92% das autuações registradas pela Ageto.

O levantamento aponta que as ocorrências se concentram majoritariamente nos períodos da tarde e da noite. O fluxo de veículos em centros urbanos como Palmas, Araguaína e Gurupi reflete diretamente na maior incidência de casos nessas localidades.

Infraestrutura e o Programa Conexão Dnit

Para combater os indicadores, o Governo do Estado autorizou a instalação de sinalização vertical, horizontal e semafórica em 60 cidades. O objetivo é organizar o tráfego, especialmente em municípios que margeiam rodovias federais, como Brasilândia, onde o fluxo da BR-153 exige atenção redobrada.

Governo do Tocantins assina Termo de Cooperação com Dnit para inserir temáticas sobre educação no trânsito nas escolas

Um dos pilares desta edição é o Programa Conexão Dnit, fruto de uma cooperação entre o Detran/TO, a Secretaria de Educação (Seduc) e o Dnit. A proposta é estruturar a educação para o trânsito de forma transversal no currículo escolar. Com suporte pedagógico e material didático específico, a iniciativa visa formar cidadãos conscientes antes mesmo de obterem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Superintendente regional do Dnit, Luiz Antônio Garcia, evidencia a parceria com o Governo do Tocantins para implementação do programa Conexão Dnit nas escolas

O desafio de mudar a cultura do imediatismo

A redução de 10% no primeiro trimestre é um sinal positivo, mas os dados mostram que a infraestrutura, por si só, é insuficiente se não houver uma mudança de comportamento. O fato de as falhas humanas causarem mais da metade dos acidentes indica que o problema no Tocantins é, acima de tudo, comportamental e cultural.

Presidente do Detran/TO, Hercy Filho, enfatiza atuação integrada com fiscalização, educação e sinalização para fortalecer a segurança no trânsito nos 139 municípios

Conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), a segurança viária depende de um sistema seguro que minimize o erro humano. Ao integrar a sinalização física com a educação de base nas escolas (Conexão Dnit), o Estado tenta atacar as duas pontas do problema. No entanto, o rigor na fiscalização do excesso de velocidade — infração cometida por 9 a cada 10 motoristas autuados em rodovias estaduais — continua sendo o gargalo mais urgente para que o “Maio Amarelo” deixe de ser apenas um mês de reflexão e se torne uma política de preservação da vida permanente

Excesso de velocidade

O excesso de velocidade é um fator recorrente nos sinistros e mortes no trânsito. Dados levantados pela Gerência de Estatísticas de Trânsito do Detran/TO indicam que, em 2025, das 102.654 autuações aplicadas pela Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) nas rodovias estaduais, 94.393 foram por excesso de velocidade, o que corresponde a 91,96% dos casos, sendo a infração mais comum entre os condutores.

Campanha Maio Amarelo 2026 reforça importância da empatia e da responsabilidade no trânsito para a preservação de vidas
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