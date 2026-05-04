Irajá amplia base de apoio nos maiores colégios eleitorais do Tocantins e desafia acordos partidários

Senador consolida alianças com prefeitos de Palmas, Araguaína, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins, evidenciando fragmentação nas bases governistas e de oposição.

Por: Wesley Silas

O cenário político para as eleições de 2026 no Tocantins ganha movimentação estratégica do senador Irajá Abreu (PSD). Buscando a reeleição, o parlamentar tem consolidado apoios em municípios considerados decisivos para o pleito majoritário. Recentemente, Irajá assegurou alianças em Araguaína, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins, somando-se ao alinhamento já estabelecido com o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira (Podemos).

Nesta segunda-feira (04), o senador anunciou a adesão do prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais (MDB), ao seu projeto de reeleição. No vídeo publicado em suas redes sociais, Irajá destacou a importância da parceria para o desenvolvimento da região e recebeu a confirmação de Morais, que reiterou o compromisso com a pré-candidatura do senador. O movimento é politicamente significativo, uma vez que Morais pertence aos quadros do MDB, legenda que formalizou recentemente uma opré-aliança com o PSDB para sustentar as candidaturas do deputado federal Vicentinho Júnior ao Palácio Araguaia e de Alexandre Guimarães ao Senado. Enquanto Irajá é aliado do pré-candidato ao governo, o vice-governador e presidente do PSD estadual, Laurez Moreira.

Divergências Locais

Apesar do anúncio de Irajá, o cenário em Paraíso apresenta complexidades. Na última semana, Celso Morais também manifestou apoio formal à senadora Dorinha Seabra (União Brasil) na disputa ao Governo do Estado, acompanhado por 12 dos 15 vereadores da cidade. Essa duplicidade de sinalizações sugere uma desarticulação entre as diretrizes estaduais dos partidos e as lideranças municipais.

Além do suporte em Paraíso, Irajá já conta com o aval do prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel (União Brasil). No plano de articulação federal, o senador demonstrou força ao viabilizar a nomeação de Laena Brito, advogada e secretária do PT em Gurupi, para a titularidade da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no estado, estreitando laços com o Governo Federal e bases petistas no sul do Tocantins.

Capilaridade urbana

A consolidação de apoios por parte de Irajá Abreu em cidades como Palmas, Porto Nacional e Paraíso revela uma fragilidade nas “camisas de força” partidárias no Tocantins. O fato de o prefeito Celso Morais apoiar Irajá, indo de encontro à diretriz do MDB — que possui candidato próprio ao Senado —, demonstra que as alianças de 2026 serão pautadas mais pelo pragmatismo e pela viabilização de recursos federais do que pela fidelidade programática.

A estratégia de Irajá foca no controle de capilaridade urbana. Ao transitar entre o apoio de Eduardo Siqueira na capital e a influência de prefeitos do interior, o senador tenta neutralizar o isolamento político enfrentado em pleitos anteriores. No entanto, o “apoio duplo” de lideranças locais a diferentes grupos indica que o eleitorado encontrará um palanque fragmentado, onde os acordos de bastidores nas prefeituras terão mais peso do que as convenções partidárias oficiais. O desafio de Irajá será converter essas alianças em votos reais, em um cenário onde o mesmo prefeito pode estar em palanques opostos para o Governo e para o Senado.