Ecopraia da Tartaruga, uma grande atração turística com temporada incerta

Por Wesley Silas

A pequena cidade de Peixe, no coração do Tocantins, se prepara ansiosamente para um de seus eventos mais aguardados: a Ecopraia da Tartaruga. Sendo a principal atração do Calendário Turístico do Município, parte integrante do Plano Municipal de Turismo e do Programa “VISITE PEIXE”, a temporada de 2024 promete atrair uma multidão de turistas, fortalecendo a economia local e oferecendo experiências inesquecíveis.

Expectativa e Preparo em Meio às Incertezas

Com apenas duas semanas para o início oficial da temporada, paira a incerteza sobre a liberação das licenças necessárias. O presidente da associação Veros Ambiental, Rogério Barrera, responsável pela concessão do evento, expressou preocupação sobre a burocracia envolvida. “Ainda estamos aguardando a documentação da Prefeitura, como as licenças da SPU e do Naturatins”, afirmou Barrera.

A Secretária Municipal de Turismo de Peixe, Joyce, por sua vez, reiterou que a responsabilidade pela estrutura da praia cabe à Veros Ambiental, o que aumenta a complexidade dos preparativos em curto prazo.

Atrações e Investimentos

Em meio à polêmica recente sobre a contratação da cantora Cláudia Leitte envolvendo o valor do show no município, com um investimento significativo: a Prefeitura respondeu e noticiou a pavimentação asfáltica que liga a cidade à praia da Tartaruga, uma obra de 10 milhões de reais de emenda da ex-senadora Kátia Abreu. Este investimento visava facilitar o acesso e melhorar a experiência dos visitantes. “O objetivo da Gestão é promover eventos que atraiam turistas durante todo o ano, transformando Peixe em um destino turístico permanente”, completou a Secretaria Municipal de Turismo.

Ecopraia da Tartaruga: Um paraíso a que precisa ser melhor descoberto e explorado de forma sustentável

A Ecopraia da Tartaruga, localizada no pitoresco Rio Tocantins, é um refúgio natural de água cristalina, clima agradável e areia branca que envolve várias ilhas como o belíssimo arquipélago do Tropeço, o terceiro maior do mundo, formado por 366 ilhas, é um verdadeiro paraíso oferecido pela mãe natureza.

Sua beleza cênica atrai visitantes de todo o Brasil, com uma expectativa de público superior a 100 mil pessoas durante a temporada. Este movimento não só aquece a economia local, mas também gera inúmeras oportunidades de emprego e renda para os moradores.

Caso a temporada não ocorra como planejado, o impacto será profundamente sentido por diversos setores. Hotéis, pousadas, barqueiros, barraqueiros e trabalhadores autônomos aguardam ansiosamente a temporada para recuperar suas rendas e impulsionar seus negócios.

Enquanto aguardamos pela confirmação oficial, a expectativa em torno da Ecopraia da Tartaruga só cresce. Este evento não é apenas um marco de beleza natural e diversão, mas também um pilar essencial para a economia e a identidade cultural de Peixe. Torcemos para que todas as questões burocráticas sejam resolvidas a tempo, possibilitando mais uma temporada de sucesso neste paraíso tocantinense.