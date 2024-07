EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

CITANDO: BERNARDO COLNAGHI GAERTNER – CPF n°699.326.460-91 , BRUNA GAERTNER DE OLIVEIRA – CPF n°699.326.110-34, ANNE LORRAINE COLNAGHI GAERTNER CPF n° 699.326.460-91.

OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0010656-05.2022.8.27.2722, Usucapião que lhe move FLORAMI COSTA CUNHA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 32343809100, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça contestação, sob pena de ser considerado revel e presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial (arts. 344 e 345 do NCPC). VALOR DA CAUSA de R$ 341.686,05. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, julho de 2024. Adriano Morelli. Juiz de Direito

