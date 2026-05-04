A sela vazia: O isolamento político de Laurez e o “sincericídio” árabe que ecoa no Tocantins

Nesta análise ácida e perspicaz, o analista Erasmo José de Ananias Neto mergulha nos bastidores da pré-campanha tocantinense para decifrar os ruídos que cercam o grupo político de Laurez Moreira. Partindo de um polêmico áudio que circulou amplamente nos últimos dias — classificado por muitos como um “sincericídio” estratégico — o texto aborda a fragilidade das alianças e a dificuldade de consolidar uma candidatura ao Palácio Araguaia sem o respaldo dos principais segmentos locais.

Por Erasmo José de Ananias Neto *

Cá não se pode confundir o sincericídio do pretendente à candidato a deputado federal na chapa de Laurez, que culpando este, firma desistir de federal para aluí estadual.

Poderia dizer que os Anapolinos conhecem bem tal expediente halluniano de queimar aqui pra fazer brotar ali, fato é que o áudio rendeu massari em bom e velho árabe.

Deixando de lado o corrimento monetário, tratemos de forma muito crua a candidatura de Laurez ao governamento, que patina, não aluí e começa a comer poeira de Vicent Van Tin que, tal como seu xará, Vincent van Gogh, tá pintando bem a pré-campanha.

E nessa aquarela sobra para Moreira ser parte, como Candidato a Deputado Federal.

Como anunciado pelo noticiário e fofocário, se Kátia Abreu, bancada por Lula, for candidata à governança, Laurez deve lembrar do que dizia Jânio Quadros “ Bebo porque é líquido; se fosse sólido, comê-lo-ia” e dizer de si para consigo “candidato-me a federal porque é o que tem, se tivesse cascaí era a governamental”.

Todo jeito que se análisa, Laurez está só com a sela e sem o quarto-de-milha, explicando para quem de pouca entendença, sem o dinheiro para animar a robustez grupal.

Aí, nasce alguns questionamentos que não se entende.

Laurez por ter sido prefeito de Gurupi, deveria estar fechado com todos os seguimentos da city. Na OAB seccional de Gurupi teria uma Mulher com força para candidatar a deputada federal. Nos Stivals o empresariado e o agro com o anterior Presidente do Sindicato Rural de Gurupi, um jovem promissor , candidato a senador. E assim lhe vai.

Mas aqui questionamento. Por cargas d’água Laura Rez aparenta nao ter força nos seguimentos gurupienses?

Tal como as madeixas alvas de Caiado não robusteceram a candidatura a presidência da república, as brancas do PSD Tocantinense não para governador.

Foi isso que o “turco” falou, ingenuamente, só tolo acredita, gravou o áudio que em todo Tocantins circulou.

* Erasmo José de Ananias Neto, Analista de Eleições, do Bom Chambari e da Vida.

**Este é um artigo de opinião e não necessariamente representa a linha editorial do Portal Atitude.