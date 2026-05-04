Fechado 100%: Prefeito de Rio dos Bois, Joel Rufino, oficializa apoio a Eduardo Gomes, Dorinha e Gaguim

Por Redação

Durante as celebrações do 35º aniversário de Rio dos Bois, no último sábado (2), o senador Eduardo Gomes (PL) recebeu demonstrações de apoio político em um encontro com lideranças locais. O evento, realizado na residência do prefeito Joel Rufino, coincidiu com a programação da 2ª Festa do Abacaxi.

A reunião contou com a presença da senadora Professora Dorinha e do deputado federal Carlos Gaguim. Na ocasião, o prefeito Joel Rufino enfatizou a unidade política do município em torno do grupo parlamentar, destacando o volume de recursos destinados à cidade:

“Aqui a maioria absoluta está fechada 100% com Dorinha, Gomes e Gaguim. A Dorinha é campeã de recursos para a cidade, o Gomes já destinou mais de R$ 8 milhões e o Gaguim também tem uma atuação expressiva”, afirmou o gestor.

Foco em resultados

O senador Eduardo Gomes pontuou que a estratégia do grupo prioriza a entrega de benefícios estruturais em vez do embate político. Segundo o parlamentar, a atuação conjunta visa apresentar soluções para o desenvolvimento do Tocantins, reforçando a liderança da senadora Dorinha nesse processo.

Investimentos no Município

A agenda política também serviu para o balanço de obras e recursos viabilizados para Rio dos Bois, entre os quais se destacam: