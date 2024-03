EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ACNT ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.01/2024

Pelo presente edital, convocamos todos os Associados da Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins - ACNT a participarem da Assembleia Geral Ordinária, conforme os termos estatutários no seu artigos 16º. e artigo 18º.; artigo 20.1º e artigo 21º. nos termos do artigo 59 parágrafo único da Lei 10.406/01/2002, para Alteração e ou Reforma no Estatuto Social e Outros Assuntos. A Assembleia Geral extraordinária ocorrerá no dia 21/03/2024, às 09 horas, na sede do Sindicato Rural de Gurupi – TO, localizado no Parque Agropecuário João Lisboa da Cruz, situado na Rua S01, n. 2374/2508, Jardim Flamboyant, Gurupi – TO, com a seguinte ordem do dia: