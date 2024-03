EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 00107967320218272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por TERRA BOA PECUARIA LTDA em face de GENTIL GOMES DA SILVA, e por este meio INTIMA o(a) executado(a) Gentil Gomes da Silva, brasileiro, agropecuarista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 380.474.201 - 78, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 1.716,52 (um mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase.