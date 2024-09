Edital no valor de R$ 34 milhões para recuperação de barragem do Projeto de Irrigação Rio Formoso é lançado pelo governador Wanderlei Barbosa

Ivan Trindade/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, realizou nesta segunda-feira, 30, o lançamento oficial do edital de licitação para a revitalização da Barragem Taboca, eixo Taboca 1, do Projeto de Irrigação Rio Formoso. A obra contará com investimentos de quase R$ 34 milhões, sendo R$ 30 milhões da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e R$ 3,8 milhões de contrapartida do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional (Secihd). As propostas serão recebidas a partir do dia 25 de outubro.

“Nosso objetivo é avançar para a execução do que é bom para o setor produtivo. Temos sempre que trabalhar para garantir o andamento, com urgência, de tudo isso, focando nas melhorias para todos que atuam neste setor”, destacou o governador Wanderlei Barbosa, durante a assinatura do documento, que ocorreu em seu gabinete, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos.

Projeto

A obra permitirá a reforma da estrutura construída entre 1979 e 1982, quando o estado ainda era parte do estado de Goiás. O projeto utiliza sistemas de irrigação por inundação para o cultivo de arroz irrigado no período chuvoso; e de subirrigação para soja (produção de sementes), milho, feijão e melancia no período seco.

Segundo o titular da Secihd, Ivory de Lira, esta é uma obra importante que vai recuperar o maciço da barragem, permitindo que a represa consiga acumular seu volume máximo de água.

“Atualmente, estão operando com apenas 30% da capacidade, devido à insegurança e às condições das barragens. Portanto, esse é um investimento essencial que resolverá um grande problema na região. Temos três barragens na área e, agora, vamos viabilizar a reestruturação do Taboca 1; em seguida, assinaremos novos contratos focados nas revitalizações do Taboca 3 e Calumbi 1 e 2”, pontuou o secretário.

O superintendente da Codevasf, Cesar Felix Fragoso, expressou sua satisfação com o lançamento oficial do edital.

“Este momento nos alegra, considerando que serão beneficiados 28 mil hectares com esta primeira etapa. Agora, destinaremos R$ 30 milhões para o eixo Taboca 1, mas o recurso total será superior a R$ 150 milhões para atender todas as três barragens do projeto. Este é um passo importante para o setor produtivo do Tocantins”, ressaltou o superintendente.

O coordenador do Distrito de Irrigação de Formoso (DIRF), Evaldo Costa Martins, acompanhado de produtores do projeto, afirmou, na ocasião, que a cidade de Formoso recebe com grande entusiasmo a revitalização da estrutura, uma vez que o projeto atualmente emprega cerca de 30% da população do município.

“Nós temos números produtivos muito significativos no Estado. Poderemos, então, adequar essa barragem, dando sustentabilidade a ela e a esse sistema, oferecendo mais confiabilidade à estrutura e, com isso, aumentar a produtividade, o que irá gerar mais empregos e renda, para os moradores da cidade”, salientou o coordenador.

Estavam ainda presentes na assinatura do documento, o senador Eduardo Gomes, os deputados federais Carlos Gaguim e Pedro Júnior; os estaduais Claudia Lelis e Vilmar de Oliveira; além de secretários de Estado.