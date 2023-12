Empresário e ambientalista Jaime Xavier busca solução para evitar corte de aroeira pela Energisa em área reflorestada

Por Wesley Silas

Empresário alega que a concessionária Energia faltou com a verdade para conseguir a licença ambiental no município e uma liminar junto ao Poder Judiciário para desmatar 5 mil árvores que contribuem com a qualidade do ar em Gurupi. Ele defende mudança no traçado da linha da transmissão da Energisa para evitar o corte de centenas de aroeira plantada por ele há 14 anos numa chácara próximo a cidade de Gurupi. “Estamos defendendo é que esta linha de transmissão seja mudada e seja construída paralela a outra que existe na nossa divisa. Não tem nenhum problema. Nós não somos contra a construção do linhão e só queremos que o traçado seja readequado para não causar tanto prejuízo ao meio ambiente”, disse em uma das suas publicação em sua rede social.

O empresário Jaime Xavier, 71 anos, é conhecido em Gurupi por sua atuação, não apenas no segmento econômico ou ativismo político; mas, pela sua defesa ao meio ambiente aliado do desenvolvimento sustentável. Um exemplo é a Fazenda Pedra de Fogo, localizada no município de Dueré que por meio da sua intervenção e sabedoria foi reflorestada e há 30 anos não acontece queimada na propriedade, preservando assim o bioma do cerrado se tornando um espaço de muita vida na fauna e flora.

Para sua decepção, uma intervenção na contramão da sustentabilidade acontece próximo a zona urbana de Gurupi, numa área em que ele se dedica ao plantio de milhares de aroeiras. O pesadelo iniciou depois que a Energisa ter usado a sua força para abrir um linhão que poderá destruir centenas de aroeiras na área reflorestada.